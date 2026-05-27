Владимирцев предупредили о надвигающемся ливне с градом

Погода продолжает расстраивать жителей Владимирской области. Последние дни опять вернулись холода. Однако это не предел. В канале "РСЧС Владимирская область" в MAX появилось сообщение о том, что 27 мая жителей 33 региона ожидает самый настоящий ураган.

По данным синоптиков, владимирцев ждет гроза с дождем и градом. Все это будет сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду. Ожидается, что данные погодные условия сформируются ближе к вечеру. При этом вряд ли такая ситуация охватит всю Владимирскую область. Например, в областном центре вполне возможно все ограничится сильным ливнем и грозой.

Напомним, что канал "РСЧС Владимирская область" был создан Министерством региональной безопасности Владимирской области для экстренного оповещения населения об актуальных угрозах и о способах минимизировать риск.