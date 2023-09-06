В Коврове мужчину, сбившего полицейского, заключили под стражу на два месяца

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Ковровский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителя Коврова.

Напомним, что 3 сентября, управляя автомобилем марки «ГАЗ 2705», мужчина не остановился по требованию инспекторов, после чего сбил сотрудника ППС и уехал с места происшествия. После этого он бросил машину около леса и скрылся. Позже его задержали полицейские.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд признал ходатайство следователя обоснованным. Мужчину заключили под стражу на два месяца, до 4 ноября включительно.