Во Владимирской области задержали мужчину, сбившего полицейского

фото СУ СКР по Владимирской области

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» задержали водителя, сбившего полицейского и скрывшегося с места происшествия.

Напомним, вечером 3 сентября в Ковровском районе водитель автомобиля ГАЗ не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться. Двигаясь дальше по автодороге, правонарушитель сбил сотрудника ППС, после чего поехал дальше. Полицейский с травмой ноги был доставлен в больницу. Ему оказана помощь и назначено амбулаторное лечение. Водитель же бросил машину в лесу и скрылся.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, находившегося за рулем. Им оказался 39-летний местный житель, ранее решением суда лишенный права управления транспортными средствами. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий фигурант был задержан оперативными сотрудниками и доставлен в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как добавляют в региональном Следкоме, мужчина допрошен в качестве подозреваемого, по месту его жительства проведен обыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.