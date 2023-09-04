Во Владимирской области водитель сбил полицейского и скрылся

Фото из архива «МВД МЕДИА»

Вечером 3 сентября на 1 км автодороги Ковров – д. Погост – д. Любец в Ковровском районе водитель автомобиля ГАЗ, не выполнив требования инспекторов ДПС об остановке, попытался скрыться. Преследуя машину нарушителя, автоинспекторы сообщили о погоне другим экипажам и наряду ППС.

Двигаясь дальше по автодороге, мужчина сбил сотрудника патрульно-постовой службы, после чего поехал дальше. В результате ДТП полицейский с травмой ноги был доставлен в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение, сообщает региональное УМВД.

Водитель бросил машину в лесу, а сам скрылся. В настоящее время его личность установлена - это 39-летний житель Коврова. Сотрудники полиции устанавливают местонахождения нарушителя.

Полицейскими возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ. Проводится проверка. В свою очередь, региональный Следком завел уголовное дело по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".