Во Владимире после отравления шаурмой госпитализирован уже 61 человек

фото со страницы регионального Минздрава

Во Владимире выросло число госпитализированных после отравления шаурмой. По данным регионального Минздрава на 8 часов 20 августа, в больницах находится 61 человек, в их числе не только жители областного центра. Госпитализировано 45 взрослых и 16 детей.

Всех обратившихся за медицинской помощью жителей госпитализировали с признаками острого пищевого отравления. У всех найдена сальмонелла. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, о массовом отравлении шаурмой стало известно 17 августа. Изначально было 17 пострадавших. Сейчас цифра увеличилась до 76 человек. Пять точек питания, где покупали шаурму, закрыты. В них найдены многочисленные нарушения. Кроме того, известно, что мясо поступало без документов. Возбуждено уголовное дело.