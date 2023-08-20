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НовостиПроисшествия20 августа 2023 5:48

Во Владимире после отравления шаурмой госпитализирован уже 61 человек

Во Владимирской области выросло число госпитализированных после отравления шаурмой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы регионального Минздрава

фото со страницы регионального Минздрава

Во Владимире выросло число госпитализированных после отравления шаурмой. По данным регионального Минздрава на 8 часов 20 августа, в больницах находится 61 человек, в их числе не только жители областного центра. Госпитализировано 45 взрослых и 16 детей.

Всех обратившихся за медицинской помощью жителей госпитализировали с признаками острого пищевого отравления. У всех найдена сальмонелла. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, о массовом отравлении шаурмой стало известно 17 августа. Изначально было 17 пострадавших. Сейчас цифра увеличилась до 76 человек. Пять точек питания, где покупали шаурму, закрыты. В них найдены многочисленные нарушения. Кроме того, известно, что мясо поступало без документов. Возбуждено уголовное дело.