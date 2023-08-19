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Происшествия19 августа 2023 16:00

Во Владимире число отравившихся шаурмой выросло до 76 человек: среди пострадавших беременные и дети

Во Владимирской области закрыли пять точек с шаурмой, где отравились 76 человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Проверенные предприятия опечатаны. Фото Роспотребнадзора по Владимирской области.

Проверенные предприятия опечатаны. Фото Роспотребнадзора по Владимирской области.

Массовое отравление шаурмой во Владимире становится все масштабнее. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа за медицинской помощью обратились еще 20 человек, в том числе 6 детей. Таким образом, всего пострадало 76 человек, среди которых 19 детей.

Некачественную шаурму поели трое детей до 6 лет, шесть детей 7-14 лет и десять подростков 15-17 лет. Плюс 57 взрослых людей, самому старшему 59 лет.

Как сообщили в региональном Минздраве, в больницах находятся 34 человека, в том числе две беременные женщины и одиннадцать детей. Самому маленькому пациенту — 3 года 8 месяцев. Другие 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести. В анализах пострадавших обнаружена Salmonella Enteritidis.

Во время расследования было установлено, что все 76 владимирцев покупали шаурму в точках быстрого обслуживания с 15 по 17 августа. Было выявлено шесть предприятий общепита, расположенных по следующим адресам: на улице Чайковского, 27А (32 пострадавших, в том числе 9 детей), на улице Тракторная, 48А (22 пострадавших, в том числе 5 детей), на улице Верхняя Дуброва, 36А (16 пострадавших, в том числе 3 детей), на проспекте Строителей, 20 (5 пострадавших, в том числе 1 ребенок) и на Октябрьском проспекте, 47 (1 пострадавший пятнадцати лет).

Свою проверку ведет прокуратура. Фото прокуратуры Владимирской области.

Свою проверку ведет прокуратура. Фото прокуратуры Владимирской области.

С целью лабораторного контроля было отобрано 27 проб готовых блюд и пищевого сырья, 8 проб воды, 200 смывов с поверхностей на бактерии группы кишечной палочки и условно-патогенную флору. Пробы находятся в работе в лабораториях ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзоора.

После проверок в отношении ИП Рустамова и ИП Давудяна на предприятиях выявлены грубые нарушения требований санитарных норм и правил СанПиН. На точках не соблюдались требования к санитарной обработке помещений, не было возможности обеспечить поточность технологических процессов. Сырьё, используемое для приготовления шаурмы, находилось без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей его качество, безопасность, прослеживаемость, сроки годности. Также не было входного контроля за поступающими пищевыми продуктами и сырьём, не соблюдается технология приготовления готовых блюд. На отдельных проверенных предприятиях не предусмотрено централизованное водоснабжение и водоотведение, отсутствуют условия для переработки мясного сырья и овощей, приготовления многокомпонентных салатов и соусов. Сотрудники, которые готовили шаурму, находились на работе без специальной санитарной одежды и медицинских книжек, не были осмотрены на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние отмечается на всех проверенных объектах.

На всех проверенных предприятиях найдены грубые нарушения санитарных норм. Фото прокуратуры Владимирской области.

На всех проверенных предприятиях найдены грубые нарушения санитарных норм. Фото прокуратуры Владимирской области.

Помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевого сырья, опечатаны. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в районные суды для рассмотрения вопроса о приостановления деятельности.

Кроме того, Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, о первых случаях отравления 17 человек стало известно 17 августа. Позже число пострадавших увеличилось до 56. Уже известно, что мясо в торговые точки поступало без ветеринарных сопроводительных документов.

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