Проверенные предприятия опечатаны. Фото Роспотребнадзора по Владимирской области.

Массовое отравление шаурмой во Владимире становится все масштабнее. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа за медицинской помощью обратились еще 20 человек, в том числе 6 детей. Таким образом, всего пострадало 76 человек, среди которых 19 детей.

Некачественную шаурму поели трое детей до 6 лет, шесть детей 7-14 лет и десять подростков 15-17 лет. Плюс 57 взрослых людей, самому старшему 59 лет.

Как сообщили в региональном Минздраве, в больницах находятся 34 человека, в том числе две беременные женщины и одиннадцать детей. Самому маленькому пациенту — 3 года 8 месяцев. Другие 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести. В анализах пострадавших обнаружена Salmonella Enteritidis.

Во время расследования было установлено, что все 76 владимирцев покупали шаурму в точках быстрого обслуживания с 15 по 17 августа. Было выявлено шесть предприятий общепита, расположенных по следующим адресам: на улице Чайковского, 27А (32 пострадавших, в том числе 9 детей), на улице Тракторная, 48А (22 пострадавших, в том числе 5 детей), на улице Верхняя Дуброва, 36А (16 пострадавших, в том числе 3 детей), на проспекте Строителей, 20 (5 пострадавших, в том числе 1 ребенок) и на Октябрьском проспекте, 47 (1 пострадавший пятнадцати лет).

Свою проверку ведет прокуратура. Фото прокуратуры Владимирской области.

С целью лабораторного контроля было отобрано 27 проб готовых блюд и пищевого сырья, 8 проб воды, 200 смывов с поверхностей на бактерии группы кишечной палочки и условно-патогенную флору. Пробы находятся в работе в лабораториях ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзоора.

После проверок в отношении ИП Рустамова и ИП Давудяна на предприятиях выявлены грубые нарушения требований санитарных норм и правил СанПиН. На точках не соблюдались требования к санитарной обработке помещений, не было возможности обеспечить поточность технологических процессов. Сырьё, используемое для приготовления шаурмы, находилось без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей его качество, безопасность, прослеживаемость, сроки годности. Также не было входного контроля за поступающими пищевыми продуктами и сырьём, не соблюдается технология приготовления готовых блюд. На отдельных проверенных предприятиях не предусмотрено централизованное водоснабжение и водоотведение, отсутствуют условия для переработки мясного сырья и овощей, приготовления многокомпонентных салатов и соусов. Сотрудники, которые готовили шаурму, находились на работе без специальной санитарной одежды и медицинских книжек, не были осмотрены на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние отмечается на всех проверенных объектах.

На всех проверенных предприятиях найдены грубые нарушения санитарных норм. Фото прокуратуры Владимирской области.

Помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевого сырья, опечатаны. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в районные суды для рассмотрения вопроса о приостановления деятельности.

Кроме того, Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, о первых случаях отравления 17 человек стало известно 17 августа. Позже число пострадавших увеличилось до 56. Уже известно, что мясо в торговые точки поступало без ветеринарных сопроводительных документов.