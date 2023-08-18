Фото областной прокуратуры

Во Владимире продолжают выявлять новые случаи отравления шаурмой. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, выявлено еще 23 случая. Таким образом, на сегодняшний день от некачественной шаурмы пострадали 56 человек, в том числе 13 детей. Пострадавшие жаловались на повышенную температуру, многочисленную рвоту, озноб и жидкий стул.

В больнице находятся 20 взрослых, 10 детей (самому маленькому - 3 года 8 месяцев).Четверо пациентов находятся на амбулаторном лечении.

По предварительным результатам лабораторных исследований этиологическим фактором заболевания является сальмонелла.

фото регионального управления Роспотребнадзора

- Было установлено, что предприятия общественного питания осуществляли деятельность без регистрации площадок в информационной системе обеспечения прослеживаемости животноводческой продукции ФГИС «Меркурий». Мясо в торговые точки поступало без ветеринарных сопроводительных документов, которые должны подтверждать безопасность продукции, проведение в ее отношении ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований, эпизоотическое благополучие мест производства по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. - Проводятся дополнительные мероприятия по установлению мест производства поступившего мяса и лиц, его реализовавших в торговые точки. Пищевая продукция полностью снята с продажи.

фото областной прокуратуры

Во время проведения эпидемиологического расследования установлены новые точки быстрого питания, в которых пострадавшие покупали шаурму. Сейчас Роспотребнадзор совместно с прокуратурой проводит проверки на шести предприятиях общественного питания.

В свою очередь, Следственный комитет по Владимирской области завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области предлагает пострадавшим гражданам обратиться с соответствующим заявлением, приложив копии относящихся к сути обращения документированных материалов (чеки, квитанции, назначение/ заключение врача).

Необходимую консультацию по подготовке материалов для судебной защиты прав потребителей можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области по адресу: Владимир, ул.Офицерская, д.20, а также по телефонам 8 800 200 05 45, 8(4922)4510 70.