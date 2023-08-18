Во Владимире завели уголовное дело из-за массового отравления шаурмой

фото предоставлено областном прокуратурой

Следственный комитет по Владимирской области завел уголовное дело из-за массового отравления жителей Владимира шаурмой по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, после употребления шаурмы, купленной в трех разных точках быстрого питания, 33 человека, в том числе 8 детей, обратились в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Угрозы для их жизни нет.

На точки тут же выехали специалисты регионального Роспотребнадзора. Они взяли пробы и смывы. Пищевая продукция полностью снята с продажи.

В качестве одной из версий следствием рассматривается использование для приготовления шаурмы некачественной продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

По требованию прокуратуры к проверке подключено Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в полномочия которого входит контроль за движением продукции животного происхождения.

Как уточняют в надзорном ведомстве, проверкой охвачены уже 6 проблемных точек общественного питания.