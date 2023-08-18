Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 33 человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным на 20 часов 17 августа во Владимире увеличилось число пострадавших из-за отравления шаурмой. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, в больницы обратились еще 16 человек с признаками острой кишечной инфекции. Среди них 8 детей. Таким образом, выявлено 33 человека, отравившихся шаурмой. Продажа продукции в точках быстрого питания приостановлена.

Напомним, о массовом отравлении стало известно 17 августа. Первоначально отравившихся было 17. Выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму, однако покупали ее в трех разных точках быстрого питания. Причем они не относились к одной сети.

В региональном управлении Роспотребнадзора названия заведений не раскрывают, поскольку ведется эпидемическое расследование. А отравление могло произойти не по вине предприятий общепита, а из-за сырья, которое к ним поступило.

Специалистами Роспотребнадзора совместно со специалистами Центра Гигиены и эпидемиологии Владимирской области был организован выезд на объекты. Взяты пробы для дальнейших лабораторных исследований.

фото регионального управления Роспотребнадзора

К выяснению обстоятельств подключилась областная прокуратура. Надзорным ведомством будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего: соблюдению санитарных требований в процессе приготовления пищи и поставки сырья. Кроме того, прокуроры проверят и другие точки продажи, поскольку не исключено, что в произошедшем может быть виноват поставщик продуктов.

Также проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» проводит Следственный комитет Владимирской области.

фото регионального управления Роспотребнадзора

К слову, это не первое массовое отравление людей во Владимирской области. В марте в Коврове 26 человек попали в больницы с диагнозом «сальмонеллез», после того, как поели в ковровской пиццерии «То-То». Тогда проверка выявила в заведении множество нарушений, среди которых были просроченные продукты, сотрудники без медицинских книжек и многое другое.