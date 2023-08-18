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Происшествия18 августа 2023 5:10

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 33 человек

Во Владимирской области выявили еще 16 случаев отравления шаурмой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным на 20 часов 17 августа во Владимире увеличилось число пострадавших из-за отравления шаурмой. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, в больницы обратились еще 16 человек с признаками острой кишечной инфекции. Среди них 8 детей. Таким образом, выявлено 33 человека, отравившихся шаурмой. Продажа продукции в точках быстрого питания приостановлена.

Напомним, о массовом отравлении стало известно 17 августа. Первоначально отравившихся было 17. Выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму, однако покупали ее в трех разных точках быстрого питания. Причем они не относились к одной сети.

В региональном управлении Роспотребнадзора названия заведений не раскрывают, поскольку ведется эпидемическое расследование. А отравление могло произойти не по вине предприятий общепита, а из-за сырья, которое к ним поступило.

Специалистами Роспотребнадзора совместно со специалистами Центра Гигиены и эпидемиологии Владимирской области был организован выезд на объекты. Взяты пробы для дальнейших лабораторных исследований.

фото регионального управления Роспотребнадзора

фото регионального управления Роспотребнадзора

К выяснению обстоятельств подключилась областная прокуратура. Надзорным ведомством будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего: соблюдению санитарных требований в процессе приготовления пищи и поставки сырья. Кроме того, прокуроры проверят и другие точки продажи, поскольку не исключено, что в произошедшем может быть виноват поставщик продуктов.

Также проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» проводит Следственный комитет Владимирской области.

фото регионального управления Роспотребнадзора

фото регионального управления Роспотребнадзора

К слову, это не первое массовое отравление людей во Владимирской области. В марте в Коврове 26 человек попали в больницы с диагнозом «сальмонеллез», после того, как поели в ковровской пиццерии «То-То». Тогда проверка выявила в заведении множество нарушений, среди которых были просроченные продукты, сотрудники без медицинских книжек и многое другое.

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