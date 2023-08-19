Владимирский Роспотребнадзор назвал места, где отравились шаурмой 56 человек

фото регионального Управления Роспотребнадзора

После массового отравления шаурмой во Владимире, специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области временно запретили торговлю в точках быстрого питания. Они выехали на место и опечатали их.

На сегодняшний день названо четыре адреса, где покупали шаурму с сальмонеллой: ул.Чайковского, 27а, проспект Строителей, 20а, ул.Тракторная, 48а, ул.Верхняя Дуброва, 36а.

Подготовлены материалы в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности точек общепита.

Напомним, о первых случаях отравления 17 человек стало известно 17 августа. Позже число пострадавших увеличилось до 56, в том числе 13 детей. По последним данным в больнице находятся 29 взрослых и 14 детей (самому маленькому - 3 года 8 месяцев).

Уже известно, что мясо в торговые точки поступало без ветеринарных сопроводительных документов. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».