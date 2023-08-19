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НовостиПроисшествия19 августа 2023 5:45

Владимирский Роспотребнадзор назвал места, где отравились шаурмой 56 человек

Во Владимирской области закрыли 4 точки, где покупали некачественную шаурму
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Управления Роспотребнадзора

фото регионального Управления Роспотребнадзора

После массового отравления шаурмой во Владимире, специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области временно запретили торговлю в точках быстрого питания. Они выехали на место и опечатали их.

На сегодняшний день названо четыре адреса, где покупали шаурму с сальмонеллой: ул.Чайковского, 27а, проспект Строителей, 20а, ул.Тракторная, 48а, ул.Верхняя Дуброва, 36а.

Подготовлены материалы в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности точек общепита.

Напомним, о первых случаях отравления 17 человек стало известно 17 августа. Позже число пострадавших увеличилось до 56, в том числе 13 детей. По последним данным в больнице находятся 29 взрослых и 14 детей (самому маленькому - 3 года 8 месяцев).

Уже известно, что мясо в торговые точки поступало без ветеринарных сопроводительных документов. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».