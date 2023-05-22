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НовостиОбщество22 мая 2023 7:47

Во Владимире «Последний звонок» прозвенит для 1669 выпускников

Праздник для них пройдет на Соборной площади
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

23 мая в 13 часов на Соборной площади пройдет общегородской праздник «Последний звонок». Для 1669 выпускников 11-х классов и их педагогов праздник начнется с торжественных линеек в общеобразовательных учреждениях. Затем специальным транспортом «Выпускник-2023» одиннадцатиклассников привезут на Соборную площадь.

С главной сцены праздника их поздравят руководители области и города Владимира, а также Владимиро-Суздальской Митрополии. Также по традиции, на празднике назовут победителей конкурса «Лучшие школы города Владимира».

Завершится праздник на Соборной площади концертно-развлекательной программой. А затем праздничные мероприятия продолжатся по специальному графику с родителями и педагогами общеобразовательных учреждений.

С 11.30 до 14 часов будет ограничено движение всего транспорта по улицам Большая Московская и Большая Нижегородская от улицы Гагарина до площади Фрунзе.