Во Владимире 23 мая временно перекроют движение в центре города

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 23 мая с 11.30 до 14.00 будет ограничено движение всего транспорта по улицам Большая Московская и Большая Нижегородская от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

На время мероприятий, посвященных «Последнему звонку», машины поедут по улицам Дзержинского ,Ланучарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина, Студеной Горе и по Лыбедской магистрали.

Кроме того, на это время изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы №№ 12С, 15, 22, 25, 26С и 28 поедут в объезд Соборной площади через улицу Гагарина по Лыбедской магистрали и далее по обычному маршруту.

Троллейбусы проследуют таким образом:

№ 1 - улица Фатьянова - улица Верхняя Дуброва - проспект Ленина - улица Гагарина - Центральный рынок - Центральный парк - улица Полины Осипенко - ДК Молодежи - Плавательный бассейн - ВХЗ - улица Добросельская - театр «Разгуляй».

№ 5 - улица Фатьянова улица Верхняя Дуброва - проспект Ленина - улица Гагарина - Центральный рынок - Центральный парк - улица Полины Осипекно - ДК Молодежи - улица Каманина - Вокзал.