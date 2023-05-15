Во Владимирской области официально открыта навигация маломерных судов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, как и было анонсировано ранее, период навигации маломерных судов стартовал в регионе с 15 мая.

Теперь кататься на лодках и гидроциклах можно вполне законно, однако не следует забывать, что маломерные суда подлежат регистрации в ГИМС, а судоводители обязаны иметь специальные удостоверения на право управления.

Ранее в Центре ГИМС регионального ГУ МЧС России нам рассказали о том, какие именно требования предъявляются к судоводителям.

Напомним — несмотря на разрешение ходить на лодках, рыбалка с них пока еще под запретом. Это напрямую связано с нерестовым периодом, который во Владимирской области продлится до 10 июня. Только с 11 июня рыбная ловля с маломерных судов будет разрешена.