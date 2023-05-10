Во Владимирской области период «маломерной навигации» открывается с 15 мая

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Любители речных прогулок в скором времени смогут законно отправиться в путешествие по водоемам региона и водоемам его ближайших соседей. Правда, нужно соблюсти несколько важных правил. В Центре Государственной инспекции маломерных судов ГУ МЧС России по Владимирской области рассказали, что требуется от владимирцев, решивших выйти на воду.

Лодка с мотором

Как рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского отделения №2 Владимира Центра ГИМС Евгений Мысев, в нынешнем году во Владимирской области сроки «маломерной навигации» стартуют с 15 мая и продлятся до 20 ноября. Так что до этого момента «гражданские» лодки, байдарки, катера, катамараны, яхты и прочие малые плавсредства объявлены вне закона.

В ГИМС объясняют, что если вы желаете отправиться в путешествие по Оке, или даже по ближайшему пруду, вам придется учесть несколько моментов. Во-первых, катер необходимо зарегистрировать. Не касается это только тех судов, которые весят меньше 200 килограммов и имеют мотор не более 8 киловатт, или 10,8 «лошадей».

- Для примера: лодку ПВХ с мотором в 5 лошадиных сил регистрировать не нужно, но на ту же лодку с мотором в 15 лошадиных сил регистрация уже потребуется, - объяснил Евгений Мысев.

Если ваша лодка явно больше этих значений, то инспекторы ГИМС рекомендуют записаться к ним на регистрацию через сайт госуслуг, приложить к заявлению сканы имеющихся документов (например, договор купли-продажи), оплатить госпошлину и в назначенный час приехать к ним со своим плавсредством.

- Если судно уже стоит на учете, то заново его при смене собственника перерегистрировать не потребуется, бортовой номер останется тем же. Но будет проведена процедура смены права собственности, - говорит Евгений Мысев.

Кстати, техосмотр на лодку тоже потребуется: если судно только что из магазина или с завода, у него должен иметься сертификат, а остальные плавсредства нужно осматривать раз в пять лет. Это тоже делают инспекторы ГИМС по предварительной записи через госуслуги.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Кстати, тем, кто не пользуется этим порталом, вполне можно прийти в инспекцию своими ногами, но ждать придется долго, потому что вперед все равно пустят тех, кто записан на конкретное время.

Что такое «ВП»

Второй важный момент — вы должны получить на «маломерку» удостоверение судоводителя. Это практически то же самое, что водительские права на автомобиль, и точно также вам потребуется медсправка.

- Будущий кандидат может подготовиться сам, либо выбрать организацию, занимающуюся обучением. Затем также через госуслуги подать нам заявление на аттестацию, где указать категорию судна и районы плавания, - рассказывает Евгений Мысев.

«Права» на лодку имеют свои категории, да к тому же ограничения по местам плавания. Так, отдельно удостоверения выдаются на катер, гидроцикл, суда особой категории вроде «воздушной подушки» и на парусники. Причем во Владимирской области, к примеру, не выдают права на особые плавсредства, так что вам придется ехать за ними в Иваново или в Нижний Новгород — все это можно уточнить в Центре ГИМС.

Второй момент - чтобы ходить по Оке и Клязьме, где присутствует «большое» судоходство, а также по рекам и озерам, попадающим в перечень внутренних водных путей, потребуется сдавать один экзамен. Такие права условно называются категорией «ВВП». Для хождения по мелким речушкам, прудам и озерам, в этот перечень не попавшим, потребуются права категории «ВП» - «водные пути», сдать на них проще. Есть еще и «Морские пути» - один из самых сложных экзаменов.

Как правило, жители Владимирской области выбирают, где им предстоит ходить, и на эту категорию сдают. Особенно это касается любителей дальних путешествий — удостоверение судоводителя действует на всей территории России.

- Теоретический экзамен принимается круглый год. А с открытием периода навигации мы приступаем к приему практической части. Во Владимирской области этот экзамен проводим на карьере Улыбышево, - объясняет Евгений Мысев.

Так что не важно, живете вы в Муроме, Меленках или Гороховце — ехать все равно придется во Владимир. Те, кто успешно сдаст практику, получают долгожданное удостоверение.

Спасжилет в рундуке

К сожалению, есть такая категория владимирцев, которая считает, что ходить по воде можно без всех этих бюрократических процедур. Но инспекторы ГИМС не согласны — во-первых, это напрямую касается безопасности, во-вторых, штрафы за нарушение предусмотрены немалые.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Так, управление маломерным судном без удостоверения наказывается штрафом от 10 до 15 тысяч рублей. Если же ваша лодка не зарегистрирована, штраф за это составит от 15 до 20 тысяч рублей.

- Рейды мы проводим круглый год. В связи с увеличением штрафов нарушителей стало меньше, но, тем не менее, люди попадаются. Больше всего нарушений выявляется на Оке и Клязьме, но нередко ловим и на малых озерах, так как люди считают, что мы бываем там редко, - говорит Евгений Мысев.

Что касается безопасности, то сейчас на маломерных судах спасательные жилеты требуется надевать не всем, а лишь тем, у кого длина лодки или катамарана составляет менее 4 метров. Все остальные обязаны держать спасжилеты по числу пассажиров в рундуке. Но специалисты советуют надевать их всегда.

- По опыту, происшествия чаще всего происходят именно с небольшими судами. А спасжилет в рундуке вряд ли поможет, когда вы упадете за борт. К тому же от удара об воду можно потерять ориентацию или даже сознание, и жилет поможет вам в этой ситуации не утонуть, - советуют в ГИМС.

К слову, сами инспекторы жилеты надевают всегда, хотя имеют формальное право этого не делать.

КСТАТИ

Рыболовам следует учесть, что хотя ходить на лодках разрешено с 15 мая, но рыбачить с них позволят только с 11 июня — после окончания нерестового периода. За рыбалку с лодки до этого момента вас могут оштрафовать инспекторы Рыбоохраны.

КОНКРЕТНО

Вопросами постановки на учет маломерных судов и аттестацией судоводителей занимается Инспекторское отделение №2 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области, которое находится по адресу: город Владимир, микрорайон Юрьевец, улица Ноябрьская, 17а. Телефон: 8(4922)77-81-57.