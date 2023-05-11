Жители восьми сел Суздальского района просят губернатора пересмотреть проект расширения трассы до Суздаля

фото регионального Правительства

Вслед за активистами из Суходола о неудобном расположении разворотных петель в проекте расширения трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля высказали жители еще восьми сел Суздальского района (Барское Городище, Спасское Городище, Переборово, Якиманское, Семеновское-Красное, Теренеево, Выпово), сообщает 6 канал.

«Разворотных петель предусмотрено всего четыре на всем протяжении трассы, что на наш взгляд, не будет в должной мере удовлетворять потребности местных жителей, для которых указанная трасса является единственной для перемещения между населенными пунктами. В вышеуказанных селах (за исключением с. Спасское Городище, Семеновское Красное) не имеется торговых точек продажи продуктов питания и средств первой необходимости. Данные торговые точки расположены на территории с. Павловское. Там же расположены и другие социально-необходимые объекты (детский сад, средняя общеобразовательная школа, спортивный комплекс и т.д.), которые посещают жители сел, в том числе и детское население», – написано в обращении.

Авторы обращения просят у губернатора учесть их мнение и привлечь местных жителей к обсуждению схемы реконструкции трассы из Владимира в Суздаль.