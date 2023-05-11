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НовостиОбщество11 мая 2023 6:18

Жители восьми сел Суздальского района просят губернатора пересмотреть проект расширения трассы до Суздаля

Первое обращение записали жители села Суходол
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Вслед за активистами из Суходола о неудобном расположении разворотных петель в проекте расширения трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля высказали жители еще восьми сел Суздальского района (Барское Городище, Спасское Городище, Переборово, Якиманское, Семеновское-Красное, Теренеево, Выпово), сообщает 6 канал.

«Разворотных петель предусмотрено всего четыре на всем протяжении трассы, что на наш взгляд, не будет в должной мере удовлетворять потребности местных жителей, для которых указанная трасса является единственной для перемещения между населенными пунктами. В вышеуказанных селах (за исключением с. Спасское Городище, Семеновское Красное) не имеется торговых точек продажи продуктов питания и средств первой необходимости. Данные торговые точки расположены на территории с. Павловское. Там же расположены и другие социально-необходимые объекты (детский сад, средняя общеобразовательная школа, спортивный комплекс и т.д.), которые посещают жители сел, в том числе и детское население», – написано в обращении.

Авторы обращения просят у губернатора учесть их мнение и привлечь местных жителей к обсуждению схемы реконструкции трассы из Владимира в Суздаль.