Жители села Суходол просят изменить проект расширения трассы на Суздальская

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Ранее жители села Суходол Суздальского района уже высказывали свое недовольство тем, что разворотные петли при реконструкции трассы Р-132 «Золотое кольцо» между Владимиром и Суздалем окажутся слишком далеко от поворота на Суходол.

В связи с этим жители попросили губернатора Александра Авдеева помочь, чтобы при создании проекта одну из разворотных петель выполнили ближе к этому повороту.

После того, как стало известно, что ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» ищет подрядчика, селяне обратились с открытым письмом к Александру Авдееву и главе администрации Суздальского района Алексею Сараеву. Копия письма опубликована сетевым изданием «Чеснок».

Согласно документу, жителям не нравится то, что ближайшая петля расположена в 3,5 километрах от Суходола, ведь это затрудняет проезд машин экстренных служб. В связи с такой ситуацией люди просят учесть их пожелания, привлечь их к обсуждению вопроса по созданию схемы разворотных петель и инициировать внесение соответствующих изменений в проект.