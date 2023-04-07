Во Владимирской области обсудили проблемы медицины

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Депутаты Законодательного собрания Владимирской области 6 апреля провели депутатские слушания по проблемам медицины. На нем они заслушали доклад министра здравоохранения РФ Артема Осипова.

В частности, на депутатских слушаниях обсудили проблему кадров в медицине, а также проблемы демографии и того факта, что владимирские мамочки уезжают рожать в Подмосковье.

Горячих дискуссий на слушаниях было мало. В основном все свелось к докладам и рекомендациям. С кадровой проблемой предлагалось бороться созданием жилого фонда для врачей. Что касается увеличения рождаемости, то там предложений было больше. Говорилось о доведении до ума перинатального центра, выдачи подарков роженицам и запрете рекламы московских роддомов.