Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 6:09

Во Владимирской области обсудили проблемы медицины

Депутаты Заксобрания 33 региона провели слушания по здравоохранению
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ЗС.

Фото ЗС.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области 6 апреля провели депутатские слушания по проблемам медицины. На нем они заслушали доклад министра здравоохранения РФ Артема Осипова.

В частности, на депутатских слушаниях обсудили проблему кадров в медицине, а также проблемы демографии и того факта, что владимирские мамочки уезжают рожать в Подмосковье.

Горячих дискуссий на слушаниях было мало. В основном все свелось к докладам и рекомендациям. С кадровой проблемой предлагалось бороться созданием жилого фонда для врачей. Что касается увеличения рождаемости, то там предложений было больше. Говорилось о доведении до ума перинатального центра, выдачи подарков роженицам и запрете рекламы московских роддомов.