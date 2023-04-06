Властям Владимирской области предложили запретить рекламу московских роддомов, чтобы роженицы не уезжали

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 апреля в Заксобрании Владимирской области активно обсуждали проблемы региональной медицины. Глобально и всеохватно. Достаточно сказать, что для этого депутатам не хватило и четырех часов.

Не верят в медицину

И очень много времени при этом было посвящено вопросам демографии и системе родовспоможения.

Первым данной проблемы коснулся министр здравоохранения 33 региона Артем Осипов, который констатировал факт – рождаемость в регионе снижается уже много лет. И конца и края этому пока не видно. Единственный позитивный показатель от 2022 года – снижение младенческой смертности до исторического минимума (кстати, он серьезно ниже, чем в среднем по России) – нивелируется всем остальным: высокой смертностью вообще, высокой смертностью трудоспособного населения (с перекосом в сторону мужчин в четыре раза!), а также низким имиджем медицины вообще.

- Мы проводили опрос среди населения на тему удовлетворенностью медицинскими услугами. И он показал, что 8 человек из десяти, даже, несмотря на то, что получали всю необходимую медицинскую помощь, оставались недовольны их качеством, - рассказал Артем Осипов. – Люди были недовольны сервисом, сроками получения помощи и другими сопутствующими вещами. Все это и создает негативный образ владимирской медицины.

Рожать в Подмосковье

Этот негативный имидж распространяется не только на скорую помощь, или стационарное и амбулаторное лечение. Он распространяется даже на систему родовспоможения. На что обратила внимания депутат Заксобрания Ирина Кирюхина, много лет возглавлявшая роддом №2 во Владимире.

- Рождаемость падает у всех, но нас же просто яма! – заявила Ирина Кирюхина. – И хуже всего, что женщины перестают рожать у нас в области. Мы же имеем цифры, показывающие, сколько женщин рожали не у нас, а все льготы, материнские капиталы получали уже во Владимирской области. И этот показатель достиг 11 процентов! А раньше был не более 3-4 процентов. То есть раньше из региона уезжали лишь по медицинским показателям, когда у беременных были патологии. А сейчас едут за финансовыми преимуществами.

По словам Ирины Кирюхиной, едут роженицы в основном в Подмосковье – Балашиху, Сергиев Посад, Мытищи. Некоторые и вовсе отправляются в Москву. Причина простая – там выдают так называемую «коробку Собянина». Это набор вещей для ребенка стоимостью 20 тысяч рублей. Причем в ряде роддомов можно взять не вещи, а непосредственно деньги. Вот женщины и едут за хорошими деньгами.

Фото Екатерины Мясновой, рожавшей в Подмосковье хорошо показывает, что могут получить роженицы там.

- У нас же пока ничего подобного нет, - посетовала Ирина Кирюхина. – А надо сделать.

Депутат Роман Кавинов сказал, что законопроект сейчас находится в разработке. Но там еще надо просчитать уровень расходов на областной бюджет. Так что в ближайшие месяцы вряд ли он будет принят.

Среди прочего Ирина Кирюхина предложила весьма неоднозначное предложение – запретить рекламу московских роддомов во Владимирской области. При всем при том, что депутат явно хочет помочь региональной системе здравоохранения, выглядит это словно желание запретить женщинам рожать там, где лучше. Ведь, по сути, никто не мешает региональным роддомам также завлекать к себе рожениц.

Перинатальный центр не поспевает за требованиями

Впрочем, были у Ирины Кирюхиной и более серьезные предложения. Так, она предложила укрепить материальный и кадровый состав женских консультаций, а также открыть в перинатальном центре центр ЭКО. Что касается самого перинатального центра, то тут депутат отметила, что с ним не все так плохо. Просто он стал заложником постоянных ужесточений требований.

- Здание было долгостроем, и когда в 2007 году мы все-таки ввели его в строй и сделали первым роддомом, все радовались, - рассказала Ирина Кирюхина. – Но потом три раза уже менялись требования к перинатальным центрам. И угнаться за ними невозможно. Но довести до ума центр все же необходимо. С вице-губернатором Константином Барановым мы уже разговаривали на эту тему. Вроде бы понимание достигнуто.

А еще Ирина Кирюхина обратила внимание на то, что 64 процента всех родов в регионе пришлись на город Владимир. С точки зрения депутата это перекос и нужно пересмотреть маршрутизацию пациенток с тяжелым течением беременности. В частности, нужно, чтобы в каждом кусте (сейчас региональная система здравоохранения поделена не на районы, а на «кусты», куда входит сразу несколько территорий) был свой роддом.

Напоследок, Ирина Кирюхина предложила уделить больше внимание многодетным семьям: делать для них бесплатные парковки, увеличить количество комнат матери и ребёнка. Потому что именно многодетные семьи помогут выбраться региону из демографической ямы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Главврач владимирского роддома № 2 Сергей Телегин предложил распространять в соцсетях и на форумах молодых мамочек и беременных рекламу владимирских роддомов. С его точки зрения это поможет создать более позитивный имидж у региональной акушерской службы.