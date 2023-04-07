За пять лет во Владимирскую область привлекли 1000 врачей, но столько же и ушло

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Депутатские слушания в Законодательном собрании Владимирской области по вопросам медицины длились более пяти часов. Среди прочего обсуждались кадровые проблемы регионального здравоохранения.

Все дело в зарплатах?

- Кадровая проблема является застаревшей, - заявил еще в самом начале депутат Роман Кавинов. – Мы проанализировали цифры. И выяснилось, что меры поддержки, действующие в области, позволили за пять лет привлечь свыше тысячи врачей. Однако и ушло за это время почти ровно столько же. Кто-то вышел на пенсию, а кто-то уехал в другой регион.

Еще немного цифр дал министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов. Он заявил, что показатель обеспеченности кадрами в 33 регионе на 10 процентов ниже среднероссийских показателей. Правда, обеспеченность узкими специалистами в стационарном звене у нас в норме. Почти всех хватает. А вот в амбулаторном звене все нехорошо…

При этом на фоне наших соседей мы порой смотримся особенно плохо. Так, в Рязани ситуация лучше нашей в два раза! При этом, по мнению Осипова, дело не только в зарплатах, но и в комфортности жизни.

- К примеру, в Иваново у медиков зарплаты ниже, чем у нас, однако там нет такого кадрового голода, - сказал он.

Как же можно исправить эту ситуацию, по мнению участников слушаний? И здесь четко видно позицию врачей и чиновников. Так, многие врачи прямым текстом упирали на то, что нужно повысить зарплаты. В частности, об этом говорила врач и депутат из Александровского района Наталья Пронина, которая сказала, что 70% врачей региона получают по 30 тысяч рублей в месяц. А в итоге, получается неравномерность зарплат.

А представители владимирской скорой вопрос зарплат увязали еще и с переработками и нехваткой бригад. Правда, тут министр здравоохранения Артем Осипов сразу показал, что дискуссии не выйдет и ответил представителям профсоюза «Действие», что «в Уголовном кодексе есть статья о неоказании медицинской помощи».

Жилье в помощь

И все же совсем игнорировать проблему зарплат Артем Осипов не стал, признав, что сейчас именно из-за перекоса в оплате труда во Владимире и в районах врачи бегут из районных поликлиник и больниц в областные медучреждения.

- Мы пытаемся нивелировать разницу в зарплатах (правда, Осипов не уточнил каким образом – Авт.), - заявил министр. - Кое-где удалось улучшить ситуацию, как в Александровском кусте (туда входит не только Александровский район, но и соседние территории – Авт.), но вот в Ковровском кусте проблемы остаются.

И все же больше областные власти надеются исправить ситуацию с нехваткой кадров всякими льготами и жильем. В регионе уже действуют разные программы типа «Земского доктора», а также кое-где врачей доставляют до больниц и ФАПов бесплатно, а бензин продают по льготным условиям. Помимо этого депутаты думают о том, чтобы увеличить размер компенсации за съем жилья.

Вот сейчас в Суздале нет своего муниципального жилого фонда, врачам приходится арендовать жилье за свой счет, а оно там дорогое, - рассказал Роман Кавинов. – Компенсация за съем при этом в области низкая – в районе 4 тысяч рублей. Предлагаю увеличить размер компенсации в целом по области.

Кроме того, в «белом доме» сейчас разрабатывают единую программу по жилью для медиков и педагогов. По словам Артема Осипова, в городах региона будут создаваться фонды с муниципальным жильем, чтобы выдавать его нуждающимся. Но все это дело будущего.

Гораздо ближе к реализации открытие медвуза во Владимире. Само здание уже почти готова. А директор областного Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Юлия Арсенина сказала, что и с кадрами все неплохо. Уже 71 доктор прошел обучение и готов к преподаванию в вузе. Среди них четыре доктора медицинских наук и два кандидата. Теперь главное, чтобы юридические документы, что сейчас на согласовании в Министерстве Просвещения РФ, были приняты. Потому что формально 20 июня уже должна начать работу приемная комиссия.