Владимирский Следком опроверг отсутствие почек в теле умершего ребенка

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Следователи отреагировали на рассказ мамы умершего 5-летнего мальчика из Юрьев-Польского Лидии Малыгиной, которая рассказала, что в процессе повторного исследования тела ее ребенка после эксгумации судмедэксперты не нашли почек.

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, расследованием уголовного дела по факту смерти малыша занимается Фрунзенский следственный отдел, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время по уголовному делу проведены необходимые следственные действия. В целях установления причины смерти ребенка назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала. Распространенная в СМИ информация об отсутствии почек у малолетнего, эксгумация которого произведена по настоянию его матери, не соответствует действительности», - сообщили в СУ СК России по Владимирской области, добавив, что журналистам следует распространять «только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников».

Тем временем, мама умершего мальчика 13 марта намерена лично отправиться на прием к председателю СК России Александру Бастрыкину.