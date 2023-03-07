Владимирский железнодорожный вокзал не признали памятником

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Научно-экспертный совет при Инспекции госохраны памятников Владимирской области отказался включать здание железнодорожного вокзала города Владимира в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, что с такой инициативой в инспекцию обратились градозащитницы Ирина Малышева и Евгения Романова, когда РЖД и региональное Правительство объявили, что в ходе реконструкции фасад вокзала облицуют керамогранитом.

- Привлечённые эксперты отметили региональную уникальность здания, но тем не менее высказались о нецелесообразности включения объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, – сообщила начальник инспекции Мария Волозина.

Известный архитектор Сергей Чобан и директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева написали открытое письмо в защиту владимирского вокзала и всей архитектуры советского модернизма. Обращение подписали 5,5 тысячи человек.

Однако это не помогло. Чиновники, а также специалисты РЖД настаивают, что керамогранит — наиболее подходящий материал. Свою позицию железнодорожники аргументируют требованиями федерального закона об энергоэффективности, а также дороговизной и сложностью обслуживания белокаменных фасадных плит.

В региональном Правительстве подчеркнули, что непризнание вокзала объектом культурного наследия не тождественно закрытию дискуссии о технологических подходах к его реконструкции. Эксперты вновь подняли тему необходимости сохранения архитектурных особенностей здания.