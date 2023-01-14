За владимирский вокзал вступились известные российские архитекторы

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

История с реконструкцией железнодорожного вокзала города Владимира получила новый виток. За него вступились известнейшие российские архитекторы Елизавета Лихачева (директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева) и Сергей Чобан (занимался созданием в Москве таких известных спортивных объектов, как «ВТБ Арена» и «Лужники»).

Оба архитектора написали открытое письмо в защиту владимирского вокзала, разместив его на портале Архи.ру. И письмо уже подписали около 500 человек.

"Мы уверены, что реконструкция железнодорожного вокзала Владимира, основанная на отношении к этому объекту как к памятнику архитектуры, может и должна стать предметом открытого архитектурного конкурса, который даст молодым (и не только!) архитекторам России шанс ярко проявить свой талант", написано в письме.

Напомним, что в данный момент планируется полная замена интерьеров и внешней облицовки здания, построенного в 1973 году. Причем реконструкция запланирована на 2023 год, чтобы открыть вокзал в 2024 к юбилею Суздаля. И больше всего владимирских активистов возмущает, что нынешнюю облицовку из известняка хотят заменить на керамогранит.