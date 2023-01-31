«Решение окончательное»: вокзал Владимира облицуют керамогранитом

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Во Владимире состоялось обсуждение концепции будущей реконструкции железнодорожного вокзала областного центра. В мероприятии приняли участие члены Общественных палат города Владимира и Владимирской области, а также руководители Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», общественники и архитекторы.

Парковки переедут

Для начала главный архитектор проекта Ксения Балыкина представила саму концепцию. Она подчеркнула, что задача была поставлена создать на базе вокзала новый транспортно-пересадочный узел и успеть к июню 2024 года, когда будет праздноваться 1000-летие Суздаля.

В центре вокзальной площади планируется организовать нечто вроде зоны отдыха с зелеными насаждениями. При этом слева от вокзала организуют восемь платформ для посадки на автобусы.

- С правой стороны остается троллейбусное кольцо. Территорию максимально благоустраиваем, тротуар замостим плиткой, сделаем небольшие зоны отдыха для пассажиров, - рассказала Ксения Балыкина.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тут общественники возразили, что не мешало бы вместо пешеходной зоны сделать парковку для машин, на что начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский категорически возразил.

- Мы должны двигаться к электробусам и всему остальному. А если сделать перед вокзалом парковку, это будет гаражный кооператив, средневековье, - заявил Дорофеевский и привел в пример Казань, где на привокзальной площади сделали прогулочную зону.

Оказывается, парковка все-таки предусмотрена, но не у терминала, а на месте платформ ныне действующего автовокзала.

Что до остального, то первый этаж сделают «технологическим» - помещение вокзала после «ухода» досмотровых зон существенно вырастет. Правую сторону отдадут под нужды автовокзала, левую — под железнодорожные билетные кассы с залом повышенной кофмортности, кафе и прочими сопутствующими помещениями.

На втором этаже разместится зал ожидания. Кроме того, для подъема на второй этаж и на конкорс (крытая площадка для перехода к платформам, располагающаяся над путями) сделают эскалаторы и лифты. Такими же лифтами и эскалаторами оборудуют выходы к каждой платформе, а сами платформы получат крышу.

Из прежнего интерьера архитекторы планируют оставить уникальные светильники, которые обещают вписать в дизайн.

Впрочем, пока речь о каких-то суммах не идет — железнодорожникам важно согласовать проект с общественностью, чтобы дальше завершить все этапы согласований, пройти главгосэкспертизу и, собственно, приступить к работам.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вокзал — не супермаркет

На самом деле многих владимирцев больше интересовали даже не парковки, а момент с внешней облицовкой вокзала. Уже долгое время общественники выступают за то, чтобы сохранить прежний облик вокзала. То есть оставить известняковые плиты. Но в руководстве железной дороги настаивают на керамограните.

Дело дошло до появления открытого письма, написанного директором российского музея архитектуры Елизаветой Лихачевой и архитектором Сергеем Чобаном. Они выступили категорически против керамогранита. За две недели письмо подписали 4,5 тысячи человек.

Впрочем, стоит отметить, что были и противоположные мнения. В частности, председатель городской общественной палаты Федор Лавров думал иначе.

Но главный архитектор проекта Ксения Балыкина на обсуждении концепции сразу дала понять – будет керамогранит!

- Предполагаются по фасаду керамогранитные кассеты на металлической подсистеме с сохранением существующей расшивки. Да, это современный, новый материал, да, это новый тип отделки фасадов. Но у нас есть требование по энергоэффективности, которое нам необходимо выполнить. То есть, фасад необходимо утеплить и отделать, как мы предполагаем, современным материалом, - объяснила Ксения Балыкина.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Представители РЖД объяснили: хотят владимирцы или нет, а облицовку в любом случае снимать придется. По словам Сергея Дорофеевского, за годы жизни вокзал пришел практически в аварийное состояние, и касается это, в том числе, облицовки, которая грозит упасть на головы работникам и пассажирам. После того, как облицовку снимут, назад ее повесить вряд ли получится.

- 15-сантиметровый слой утеплителя в рамках энергоэффективности поставить требуется по закону, а подогнать его под старый камень фактически невозможно, - просто заявил Дорофеевский.

Наконец, главный архитектор проекта усомнилась, что памятники архитектуры с 1000-летней историей уж очень сильно вяжутся со зданием, построенным в теме советского модернизма.

- Но мы пытаемся сделать не супермаркет, а говорим о современном материале, который будет изготовлен с участием технологов завода-изготовителя. Фактура и цвет будут разрабатываться на основе камня, который мы аккуратно демонтируем, - заверил начальник службы инвестиций дирекции железнодорожных вокзалов ГЖД Виктор Буряк.

В итоге, особенных возражений от общественников не поступило, если не считать выступления архитекторов Натальи Мигаль и Валентины Землянской, которые все же ратовали за сохранение прежней облицовки и предлагали обновить именно известняк.

Общественники спросили, что будет, если здание вокзала признают объектом культурного наследия, на что получили однозначный ответ: реконструкции просто не будет, а в следующий раз решать судьбу вокзала придется в 2026 году, так как на согласование проектов снова уйдет уйма времени. При этом железнодорожники намекнули, что к тому моменту «у нас с вами не будет вокзала».

По итогам заседания обе общественные палаты приняли резолюцию, которую зачитал председатель Общественной палаты Владимирской области Анатолий Аннин.

- В целом представленный на утверждение проект соответствует архитектурным и градостроительным особенностям привокзальной площади Владимира. Исходя из необходимости реконструкции здания вокзала, в интересах больших общественных групп, в том числе маломобильных групп граждан, общественные палаты Владимира и Владимирской области выражают поддержку данного проекта с учетом дальнейшей проработки прилегающей территории, - резюмировал Аннин.

В ГЖД надеются приступить к работам уже летом нынешнего года.