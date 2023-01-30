Федор Лавров о сохранении облика владимирского вокзала: «Это же не Успенский собор!»

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В областной столице продолжаются споры, связанные с реконструкцией железнодорожного вокзала Владимира. К дискуссии подключились не только владимирские активисты, но и известные российские специалисты. За две недели 4,5 тысячи человек подписали открытое письмо директора музея архитектуры Елизаветы Лихачевой и архитектора Сергея Чобана.

- Деликатная реконструкция – с сохранением подлинных элементов интерьера и фасада – вполне возможна, если рассматривать вокзал как памятник архитектуры модернизма, знаковую постройку города 1970-х, а не как утилитарное строение. Обновленный вокзал мог бы стать достопримечательностью, а не очередной утратой, - отмечают они.

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Однако шансов, что к мнению специалистов прислушаются, мало. Владимирским урбанистам уже прислали ответ из РЖД, из которого можно понять, что сохранять внешний облик вокзала не собираются, поскольку известняк «не отвечает современным требованиям».

Свое мнение по поводу этого вопроса в эфире ЦУРа высказал председатель городской Общественной палаты Федор Лавров. Он считает, что инфраструктура и комфорт важнее внешнего облика. По его словам, «раньше делали из известняка, потому что другого не было» и этот материал не способен удерживать тепло, как того требуют нормы.

- Когда строили этот вокзал, никто никого не спрашивал, каким он должен быть. Построили таким, какая была возможность. Вокзал не является каким-то культурным наследием, это же не Успенский собор, - подчеркнул Федор Лавров. - Поэтому наше мнение — по возможности сохранить облик вокзала, но сделать его удобным для жителей и туристов. И самое главное, если Горьковская железная дорога готова вложить средства на реконструкцию, то надо использовать эту возможность, ведь ни в области, ни в городе нет таких денег. Надо реально подходить к этой ситуации.

Федор Лавров в эфире ЦУР Владимирской области.

30 января пройдет круглый стол с участием областной Общественной палаты, РЖД, мэрии, приглашенных архитекторов, строителей. А вот обычных владимирцев опять не приглашают, «их мнение» вновь будут озвучивать чиновники.

Напомним, что преображение вокзала должно завершиться к 2024 году. В здании появятся залы ожидания, залы ожидания повышенной комфортности и для пассажиров с детьми, кассы первого этажа перенесут, расширив пространство. На втором этаже сделают фудкорт. Что касается облицовки, то известняк, скорее всего, заменит армированный керамогранит, лишь более «акцентными» станут окна и освещение.