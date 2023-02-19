Владимирский Минздрав занялся проблемой стимулирующих выплат медикам скорой помощи

фото регионального Минздрава

Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов пригласил за «круглый стол» председателей первичных профсоюзных организаций Станции скорой медицинской помощи Владимира, а также руководство учреждения.

Поводами для организации встречи стали: результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности скорой, обращений профсоюзных организаций по поводу отмены стимулирующих выплат.

С ноября 2021 года, во время режима повышенной готовности руководителем учреждения обеспечена работа максимально возможного числа бригад СМП. За счет привлечения сотрудников к работе в выходные и праздничные дни сверх установленных нормативов, повлекшее за собой образование перерасхода фонда оплаты труда. Минздравом направлено обращение в областную инспекцию труда для разъяснения ситуации.

Сейчас необходимо разрешить коллективный трудовой спор, повторно провести комиссию по распределению стимулирующих выплат в январе 2023 года с учетом критериев оценки данной выплаты, а также изменить структуру зарплаты в части начисления гарантированных, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера.

В Минзраве пояснили, что в настоящее время в зарплате работников станции стали максимально превалировать гарантированные выплаты. Особенно очевидно данная ситуация проявилась в январе из-за праздничных дней, когда доля гарантированных выплат устремилась к 100%. В последующие месяцы доля стимулирующих выплат увеличится за счет меньшего числа праздничных дней.