Минздрав Владимирской области о ситуации на станции скорой помощи: «Профсоюзы сами должны определиться с начислением стимулирующих выплат»

фото Правительства Владимирской области

Ситуация, сложившаяся вокруг медработников владимирской станции скорой помощи, продолжает обрастать подробностями. Напомним, что медики пожаловались, что им больше не будут выплачивать стимулирующие выплаты из-за накопленной задолженности в 11 миллионов рублей.

На место выехал городской прокурор. Проверка показала, что стимулирующие выплаты начисляются неправильно, вопреки трудовому законодательству. Подтвердил это и министр регионального зравоохранения Артем Осипов.

- Уверяю, что больница не гасит свою кредиторскую задолженность за счет выплат. Все федеральные средства были выплачены медикам в полном объеме. На станции скорой помощи до сих пор не урегулированы локальные нормативные документы с региональными и федеральными. Сейчас начисление зарплаты осуществляется по двум документам, хотя это должно быть определено одним коллективным договором. Несколько профсоюзов, которые представляют интересы работников, не могу прийти к единому мнению о том, как им начислять стимулирующие выплаты, в какой пропорции они должны быть. Станция скорой помощи в этой неразберихе на протяжении долгого времени нарушает основное базовое требование — начисление зарплаты в пределах фонда заработной платы, - прокомментировал в прямом эфире ЦУРа Артем Осипов.

скрин с видео

Иными словами, если стимулирующие выплаты выходят за рамки фонда зарплаты, то их медики не получат. В региональном Минздраве уверяют, что за январь медики получили зарплату в полном объеме. Меньшую сумму получили лишь те, кто не работал в праздники, так как эти дни оплачиваются в два раза больше.

- Таких работников не много. И это было решение организации, сколько и кого она выводила в праздничные дни, чтобы закрыть нагрузку по оказанию медицинской помощи. Медицинский профсоюз понимает, о чем идет речь. Никакой подоплеки и обмана в данной ситуации нет. Зарплаты были начислены в рамках действующего законодательства. Если же фонд заработной платы был исчерпан, то стимулирующие выплаты не выплачиваются, - подчеркнул региональный министр здравоохранения.

Если бы на станции скорой помощи был единый документ, определяющий соотношения и пропорции стимулирующих выплат, то медики бы получили гарантированные фиксированные выплаты к должностному окладу и за интенсивность. И такой ситуации бы не произошло.