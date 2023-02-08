На владимирской станции скорой помощи медикам хотят отменить стимулирующие выплаты

фото со страницы регионального Минздрава

Еще не утих скандал с Суздальской районной больницей, где из-за задолженности хотели сократить санитарок, как разгорается новый. На этот раз неприятная ситуация сложилась на владимирской станции скорой помощи. Там хотят отменить стимулирующие выплаты медперсоналу. А все из-за того, что учреждение накопило долгов в 11 миллионов рублей.

Об этом рассказала фельдшер, член профсоюза медработников «Действие» Екатерина Ашаева, которая 7 февраля присутствовала на комиссии по стимулирующим выплатам.

- Главный бухгалтер объявила, что из-за задолженности с января стимулирующие выплаты медперсоналу выездных бригад составят 0 рублей! Это означает, что зарплата медсестер и фельдшеров упадёт более чем на 11 тысяч рублей при работе на ставку. А кто работал свыше ставки, потеряет еще больше. Та же ситуация у врачей, которые получали стимулирующую выплату в 22 тысячи при работе на одну ставку. У водителей стимулирующие снизятся на 3,5 тысячи, а у прочего персонала, включая начальство и канцелярских - только на 15 процентов. И вот за это вот все нам предложили проголосовать, - рассказала Екатерина Ашаева.

Оказалось, что задолженность, по словам главного бухгалтера и экономиста, сформировалась из-за того, что медперсонал много перерабатывает и зарплаты настолько высокие, что «майские указы» оказались сильно перевыполненнными. Кроме того, пришлось выполнять поручение министра здравоохранения Мурашко, который поручил сформировать в областном центре 28 бригад скорой помощи вместо 15. Однако денег на это якобы не заложили, отсюда возникла задолженность. В итоге голосованием медиков решили лишить стимулирующих выплат.

- После заседания я позвонила руководителю межрегиональную профсоюза «Действие» Андрею Коновалу и рассказала о случившемся. Он сказал, что по его мнению, имеет место сговор региональных чиновников и администрации учреждения. Правительство РФ ввело с 1 января новые социальные выплаты медикам. Проиндексированы на небольшую сумму и оклады. И, видимо, во Владимирской области посчитали, что это удачный момент для экономии на зарплатах сотрудников скорой помощи. Андрей Коновал видит здесь основания для обращения в прокуратуру. В ближайшие дни это будет сделано, - подчеркнула Екатерина Ашаева.

Мы попытались дозвониться до главного врача станции скорой помощи, однако он трубку не взял. Редакция направила официальный запрос в Министерство здравоохранения Владимирской области. Мы будем следить за развитием ситуации.