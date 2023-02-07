В Суздальской районной больнице массово сокращают медиков

фото с сайта областной прокуратуры

Несмотря на то, что во Владимирской области дефицит медиков, в Суздальской районной больнице массово сокращают персонал. Под угрозой увольнений оказалось 33 сотрудника, сообщает 6 канал.

На место выехал исполняющий обязанности главы областной прокуратуры Андрей Жугин. Там он встретился с санитарками. Установлено, что процедура сокращения санитарок руководителем медицинского учреждения нарушена. К проверке привлекут Государственную инспекцию труда.

Свой комментарий дал и региональный Минздрав. Оказывается, больницей допущен перерасход фонда заработной платы при отсутствии финансового обоснования. Это привело к формированию кредиторской задолженности и образованию рисков приостановления хозяйственной деятельности.

- В больнице сохраняется несоответствие штата младшего медицинского персонала и штата врачей, что ведет к отвлечению финансовых средств обязательного медицинского страхования с таких статей расходов, как заработная плата врачей, закупка медикаментов, расходных материалов, содержание имущества. Кроме того, в 2023 году предстоит капитальный ремонт стационара, что повлечет к изменению маршрутизации пациентов и дополнительному снижению доходов медорганизации, - отмечают в Минздраве.

Санитаркам предлагают перейти на работу уборщицами, оклад которых составляет всего 3230 рублей.

Минздрав области выявил нарушения процедуры уведомления сотрудников больницы о сокращении должности. В связи с чем исполняющему обязанности главного врача указано отменить соответствующие приказы и провести служебную проверку.