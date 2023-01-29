СК России проверит ситуацию со «скорой помощью» в поселке Вольгинском

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ранее мы сообщали о том, что в поселке Вольгинский Петушинского района из-за сокращения единственной на весь населенный пункт бригады «скорой помощи» люди не могут дождаться врачей буквально часами. Теперь бригады приезжают сюда из Петушков, но так в местной ЦРБ всего три «скорых» на весь район, это существенно осложняло ситуацию.

После того, как эта история вышла в СМИ, проблемой заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

В частности, сотрудники Центрального аппарата обратили внимание на то, что бригады не могут доехать до Вольгинского по два часа, а одна из селянок вовсе рассказала, что из-за этого у нее скончался муж, который так и не дождался приезда врачей.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову доложить о проводимой проверке, а также по изложенной информации.

Напомним — буквально накануне в Вольгинский приезжал и.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин, встретившийся с жителями. После его визита стало известно, что уже с 30 января бригаду СМП вернут в поселок. В то же время, на и.о. Главврача Петушинской ЦРБ будет возбуждено дело об административном правонарушении за слишком долгие доезды «скорой помощи» в Вольгинский.