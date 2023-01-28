С 30 января в поселке Вольгинский вновь заработает скорая помощь

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Прокуратура Владимирской области проверила факт закрытия отделения скорой медицинской помощи в поселке Вольгинский Петушинского района. И нашла множество нарушений.

Проверку провел лично исполняющий обязанности главы надзорного ведомства Андрей Жугин, который выехал в посёлок, где встретился с жителями. С ним вместе в поселок выезжали заместитель губернатора региона Константин Баранов, министр здравоохранения области Артём Осипов. Прокуратура выяснила то, что мы писали еще 25 января - время ожидания жителями посёлка скорой медицинской помощи значительно превышает установленные нормативы.

В итоге, по данному факту в отношении и.о. главного врача Петушинской райбольницы собираются возбудить дело об административном правонарушении. А в самом поселке с 30 января планируется восстановление работы скорой помощи.

«В связи с поступлением большого количества обращений, исполняющим обязанности прокурора области принято решение о создании комиссии из сотрудников прокуратуры, которая с понедельника будет работать на территории посёлка», сообщили в прокуратуре региона.