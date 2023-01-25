Жители поселка Вольгинский остались без скорой помощи

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Жители поселка Вольгинский, что близ Покрова, возмутились последними новостями: единственная на весь 5-тысячный поселок бригада «скорой помощи» была ликвидирована.

По словам местных, теперь в случае чего бригаду приходится вызывать из райцентра, что далеко и не всегда удобно. При этом еще не факт, что машина вовсе приедет.

- Скорая теперь только в Петушках. К нам машины не едут, в ближайшие деревни – тем более. Когда дозваниваешься, говорят, позже перезвоните, а потом якобы машины нет — уехала во Владимир или еще куда. У нас в поселке одна бригада в сутки была, и тех порой по часу-два ждали. Теперь стало еще хуже, - сокрушается местная жительница Дарья.

По словам молодой женщины, в последний раз бригада СМП приезжала к ним домой в декабре, и тогда фельдшеры сказали, что их закрывают.

Селяне просто в негодовании — в Петушинском районе и без того в медицине проблем достаточно. Местные жители рассказывают, как не могут получить даже элементарную медпомощь по полису, и вынуждены возить своих малышей на платное лечение во Владимир или в Орехово-Зуево.

- Мы тут зубы с ребенком лечили, на 40 тысяч рублей вышло. Зачем нам полис, если мы его нигде использовать не можем? - возмутилась Дарья.

Тут суть еще в том, что «скорая помощь» в поселке Вольгинский принадлежит не Петушинской ЦРБ, которая подчиняется областному Минздраву, а клинике «Вольгинская», подчиненной медицинскому центру «Решма», входящего в состав Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). По сути, это отдельно взятое медучреждение, которое здесь работает еще с советских времен.

Руководитель клиники «Вольгинская» Мария Соколова пообещала объяснить сокращение единственной «скорой помощи», но только при личной встрече, а региональное Министерство здравоохранения сослалось на «недостаток информации», пообещав дать комментарий позднее.

Один из медицинских работников Петушинского района, хорошо знакомый с ситуацией, на правах анонимности приоткрыл некоторые нюансы ситуации.

- Всего на «скорой» в Вольгинском трудилось четыре человека. Всех их уволили по сокращению, как и положено, уведомив об этом за два месяца. Им предложили перейти в Петушинскую ЦРБ, но люди отказались, так как работать пришлось бы больше, а зарплата оказалась бы меньше. В Вольгинском же им приходилось обслуживать до 10 вызовов в сутки, бывали и экстренные ситуации. Теперь на весь район осталось три бригады СМП при Петушинской больнице, в то время как на весь район в идеале нужно не менее 7-10 бригад, - рассказал собеседник.

В итоге, в Вольгинский поехал министр здравоохранения Артем Осипов, который пообщался с руководством клиники.

- Минздрав области направил письмо в центральный аппарат ФМБА с ходатайством о поддержке клиники в Вольгинском. В данное время скорую медицинскую помощь жителям поселка Вольгинский оказывают бригады Петушинской ЦРБ. На встрече в администрации Петушинского района обсудили дальнейшие возможные шаги по Вольгинскому. Но без четкой позиции ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России сделать это будет сложно. На будущей неделе запланирована встреча с руководством ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России. Обсуждается вопрос визита Артема Осипова в Москву, - сообщили в министерстве.

Что делать до этого времени вольгинцам, равно как и точные причины сокращения столь важной для людей бригады пока не объясняются.