Ремонт контактной сети на улице Мира обещают закончить к вечеру

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ремонтные работы на троллейбусной контактной сети на ул. Мира должны завершить сегодня к 16.00-16.30. Как только сеть проверят, движение троллейбусов № 7 и № 10 возобновится по обычным маршрутам, сообщил глава города Дмитрий Наумов у себя в соцсетях.

Напомним, что сеть была повреждена сегодня утром из-за возгорания автобуса № 24С. Никто из пассажиров не пострадал, водитель уже работает на другой машине. Троллейбусы №7 и 10 временно изменили свои маршруты.

- Любая техника может выходить из строя, но безопасность пассажирских перевозок - превыше всего. Сегодня у меня была запланирована предметная рабочая встреча по привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, в том числе на обновление общественного транспорта. Проведем эти переговоры в более жестком формате, - подчеркнул Наумов.

Ранее губернатор пообещал за несколько лет купить 150 новых автобусов и троллейбусов.