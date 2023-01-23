Во Владимире два троллейбусных маршрута временно изменят

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В связи с работами по ремонту троллейбусной контактной сети в районе ул. Мира временно меняется схема движения троллейбусных маршрутов № 7 и 10.

Троллейбус № 7 будет следовать по маршруту:

Проспект Ленина - площадь Победы - Студёная гора - ул. Гагарина - ул. Луначарского - Центральный рынок - ул. Мира - Юрьевская застава - ул. Гагарина - Студёная гора - площадь Победы - проспект Ленина.

Перевозка пассажиров по маршруту: ВЭМЗ - ДК молодёжи - Рынок «Ополье» - ул. Мира - Юрьевская застава - ул. Гагарина - ул. Луначарского - Центральный рынок - Центральный парк - ул. Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул. Северная - ВЭМЗ будет выполняться автобусом № 7Т по тарифу и льготами, действующими в троллейбусе. При пересадке с троллейбуса №7 на автобус № 7Т и обратно повторная оплата взиматься не будет.

Троллейбус № 10 будет следовать по маршруту:

- в прямом направлении: ул. Балакирева - Педагогический институт - ул. Гастелло - Всполье - ул. Гагарина - Соборная площадь - Гостиница «Владимир» - Вокзальная площадь;

- в обратном направлении: Вокзальная площадь - Гостиница «Владимир» - Соборная площадь - ул. Гагарина - Центральный рынок - ул. Мира - Всполье - ул. Гастелло - Педагогический институт - ул. Красноармейская - ул. Балакирева.