Во Владимире на улице Мира сгорел автобус

фото с сайта МЧС по Владимирской области

23 января в 7.50 в МЧС поступило сообщение о пожаре автобуса во Владимире, на ул. Мира, у д. 39. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара.

Пожарных вызвали поздно когда они приехали на место, автобус был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно ликвидировали горение автобуса на площади 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.

Как видно по фото из соцсетей, автобус был под номером 24, а значит принадлежал муниципальному перевозчику "Владимирпассажиртрансу". Контактная сеть частично уничтожена огнём, движение троллейбусов парализовано.

Учитывая нехватку автобусов и больших интервалов, не исключено, что многие сегодня могут не дождаться необходимого общественного транспорта.