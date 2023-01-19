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НовостиОбщество19 января 2023 11:07

В Крещенских купаниях во Владимире участвовало более 1000 человек

Крещенский обряд прошли около 700 человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Крещенские купания в ночь с 18 на 19 января во Владимире, благодаря слаженной работе сотрудников администраций районов города, управления гражданской защиты мэрии, спасателей, полицейских и медиков, прошли без происшествий.

Крещенские купели (майны) на водоемах Содышка и Глубокое были укреплены сетками и обрешетками для воспрепятствования случайному попаданию людей под лед. Сходы к ним были оборудованы дощатыми настилами и трапами. Работали обогреваемые палатки для переодевания людей. Всем желающим предлагался горячий чай с баранками и каша.

В течение крещенской ночи на оборудованных для купаний водоемах Семязино и Глубокое побывало более 1000 человек. Крещенский обряд прошли около 700 человек.

Для обеспечения безопасности людей во время крещенских купаний привлекалось более 70 сотрудников ГУ МЧС, МКУ «ВУГЗ», УМВД России по г. Владимиру, администраций районов и медиков, и более 10 единиц техники.