Крещенcкая ночь во Владимирской области прошла без происшествий

фото с сайта регионального управления МЧС

Более 5,5 тысяч жителей региона приняли участие в Крещенских купаниях. Из них, по данным МЧС, обряд омовения совершили 3,5 тысячи. На водоёмах области работали 36 купелей, а также совершить обряд омовения можно было на одном из 13 святых источников. Происшествий не допущено.

Дежурила возле майн масштабная группировка в составе более 500 сотрудников полиции, 56 сотрудников Росгвардии, 75 сотрудников госавтоинспекции, 278 представителей органов местного самоуправления, 59 сотрудников МЧС России. Мероприятия проходили на территории 101 населённого пункта. Также дежурили в храмах.

Во Владимире крещенские купания были организованы на двух объектах - водоёмах Глубокое и Семязино. Для всех желающих была организована полевая кухня с кашей и горячим чаем от администрации.