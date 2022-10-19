Александр Авдеев заявил, что режим повышенной готовности не скажется на жизни владимирцев

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале сообщил первые подробности введения в регионе режима повышенной готовности.

"Формируем оперативный штаб по исполнению поручений Президента. Совет Федерации утвердил указ Президента России о введении в четырёх регионах военного положения, а в ЦФО и ЮФО – уровня повышенной готовности. Мы приступили к исполнению поручений главы государства. Для жителей нашей области уровень повышенной готовности в настоящее время не сопряжён ни с какими изменениями привычного ритма жизни. Задачи по обеспечению экономической стабильности, безопасности и правопорядка, защите от чрезвычайных ситуаций и другие будем решать планово по отработанным схемам. Ситуация в области устойчивая и под контролем", написал глава региона.

Напомним, что с 19 октября 2022 года Указом Президента РФ в ЦФО, то есть и во Владимирской области введен режим повышенной готовности.