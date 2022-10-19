Во Владимирской области ввели режим повышенной готовности: что это значит

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Президент подписал Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». Указ этот коснулся и Владимирской области, так как в его рамках предполагается введение на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, режима повышенной готовности.

Что такое режим повышенной готовности во Владимирской области

В декабре 1994 года в России был принят закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно этому документу, существуют три режима:

- повседневной деятельности (отсутствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации отсутствует),

- повышенной готовности (существует угрозе возникновения ЧС),

- чрезвычайной ситуации (возникла и ликвидируется ЧС).

Под чрезвычайной ситуацией понимается «обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Правила поведения при режиме повышенной готовности в Ставропольском крае 2022

Уже в самом Указе Президента прописываются основные моменты, которые должны сейчас осуществлять власти региона. Так администрация Владимирской области в данный момент должна направить все силы на:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

в) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

г) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

А если посмотреть в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», то он дает властям в случае необходимости следующие полномочия:

- ограничивать доступ людей и транспорта на территории, где есть угроза возникновения ЧС;

- использовать резервы материальных ресурсов (кроме государственного резерва);

- устанавливать особый порядок использования средств связи и оповещения, транспорта и другого имущества, принадлежащего органам госвласти, местного самоуправления и предприятий;

- приостанавливать работу компаний, если она может создать угрозу безопасности сотрудников или других людей;

- прибегать к другим мерам, продиктованным развитием ситуации, но не ограничивающим права и свободы граждан.

Переживать владимирцам не стоит - перечисленные меры являются допустимыми, а не обязательными. Все решения власти принимают исходя из текущей ситуации, которая на данный момент спокойная. А во что точно стоит делать – это соблюдать все предписания. Нарушителям грозят административные штрафы и приостановка деятельности (если речь идет о фирме).

До какого числа режим повышенной готовности во Владимирской области

В Указе Президента не прописана дата окончания режима повышенной готовности в Центральном Федеральном округе. Это означает, что действовать режим, как часто бывает в таких случаях, будет до «особого распоряжения». С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.