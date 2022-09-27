Во Владимире водители городских автобусов подрались на глазах пассажиров

Фото: скриншот с видео. Группа "Вконтакте" "PRO Транспорт» Владимир News"

В соцсетях областного центра утром 27 сентября появился видеоролик, на котором показана потасовка двух мужчин у автобусов №21С и №29. Авторы ролика уточняют, что оба горячо спорящих о том, кто кого не пропустил — водители этих самых автобусов, причем разборки они устроили, несмотря на наличие пассажиров в салонах.

Впрочем, в полноценную драку конфликт не перерос — обменявшись одним-двумя несильными ударами оба оппонента разошлись по кабинам, при этом их разнимала женщина, которую владимирцы назвали кондуктором автобуса №29. Само видео мы не можем опубликовать из-за нецензурной лексики.

Ранее сами водители городских автобусов Владимира рассказывали нам, что подобные инциденты случаются систематически. Всему виной пресловутые гонки из-за того, что уровень зарплаты экипажей почти у всех перевозчиков прямо привязан к количеству перевезенных пассажиров.

В мэрии областного центра отметили, что руководители обоих перевозчиков уже разбираются в ситуации. Сперва они выяснят, что послужило причиной конфликта, а затем накажут драчунов в дисциплинарном порядке.

Впрочем, ранее Управление транспорта и связи города Владимира в ответ на запрос «КП-Владимир» пояснило, что не может повлиять на трудовые отношения перевозчиков со своими подчиненными.