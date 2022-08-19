Власти Владимира заявили, что не могут изменить ситуацию с «гонками» на автобусах

Ранее мы писали о том, что во Владимире по сравнению с прошлым годом вдвое увеличилось количество ДТП с участием общественного транспорта. По сведениям городского Отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в основном речь идет о падении пассажиров в салоне.

Сами водители автобусов связывают рост числа аварий с их участием с плохим техническим состоянием подвижного состава, а также с «гонками», когда автобусы ради продажи большего количества билетов вынуждены работать на опережение конкурентов, что и приводит нередко к авариям и падениям людей в салонах.

Мы сделали официальный запрос в администрацию города Владимира с вопросом, проводится ли какая-либо работа с местными перевозчиками в целях недопущения подобных фактов.

«Вопросы установления системы оплаты труда в транспортных предприятиях, осуществляющих пассажирские перевозки городским общественным транспортом в городе Владимире, не относятся к компетенции администрации города», - сообщили в мэрии в ответ.

В то же время, градоначальники добавили, что в целях снижения аварийности на дорогах областного центра реализуется муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Владимира», утвержденная еще в 2019 году. Правда, в ответе ничего не сказано о том, как это соотносится с проблемой «гонок» на автобусах.