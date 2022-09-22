"Владимирский централ" попал в топ самых желанных тюрем для экскурсионного туризма в России

фото из архива КП

В последнее время в России стали популярны экскурсии по самым известным тюрьмам. В других странах такой отдых приравнивается к экстремальному и считается самым дорогим.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провёл опрос в социальных сетях и выявил, на какую экскурсию им интересно было бы отправиться.

Тройку самых желанных тюрем для экскурсионного туризма составили Соловецкий лагерь особого назначения, «Чёрный дельфин» в Оренбургской области и Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. На четвертом месте оказалась тюрьма "Владимирский централ".

К слову, музей при тюрьме планируют перенести в другое помещение, за пределами режимной территории, чтобы историки, культурологи и просто обычные люди имели возможность ознакомиться с многочисленными историческими материалами, накопленными за долгий период времени.