Музей "Владимирский централ" хотят перенести в другое место

Сейчас в музей не могут попасть все желающие Фото: Илья АРХИПОВ

В региональном УФСИН на обсуждение был вынесен вопрос о доступности музея учреждения Т-2 г. Владимира, который известен всем, как «Владимирский централ».

Здесь отбывали наказание депутат Госдумы Василий Шульгин, певица Лидия Русланова, актриса Зоя Федорова, писатель Даниил Андреев, автор книги «Роза мира», которую он написал в стенах централа, сын Сталина – Василий, и многие другие.

Сейчас музейная экспозиция располагается на режимной территории, что затрудняет доступ людей в стены музея. Начальник УФСИН Алексей Гиричев рассказал, что есть возможность перенести музейную экспозицию в другое помещение, за пределами режимной территории, чтобы историки, культурологи и просто обычные люди имели возможность ознакомиться с многочисленными историческими материалами, накопленными за долгий период времени.

Эту работу предложили провести во взаимодействии с Владимирским государственным университетом и привлечением специалистов историков и культурологов, которые являются преподавателями учебного заведения.