Владимирцев приглашают на благотворительный караоке-батл

2 декабря в 19 часов в "Макс Брой" пройдет благотворительный караоке-батл, который устраивают ребята проекта "ЗаСпасибо". В мероприятии примут участие Дария Семина, Наталья Парамонова, Оксана Алексеева и Оксана Иващук. Выбирать лучшую исполнительницу будут зрители.

Цена билета - 300 рублей. Собранные с продажи билетов деньги пойдут на помощь приюту для животных "Дорога добра".

- Вот уже несколько месяцев ребята из проекта «ЗаСпасибо» собирают деньги на скважину в нашем приюте. Абсолютно бескорыстно! Что такое вода в условиях чистого поля и удаленности от города в 15 минут, думаю, объяснять не надо. Сейчас канистры по 10 литров таскаем сами: сначала из квартир до машины, а потом из машины до приюта и внутри до вольера. Многим девчонкам тяжелое нельзя на себе носить по медицинским показаниям, но куда деваться? Хвостам без воды никак, миски и ведра нужно мыть, — написала на своей странице во «ВКонтакте» волонтер, руководитель благотворительного фонда «Дорога добра» Юлия Буйницкая.