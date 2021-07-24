«Бегали по центру с коромыслом – помогли людям»

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«ЗаСпасибо» - проект необычный. Это сразу и ток-шоу, где гости участвуют в забавных и необычных конкурсах. Но это также и помощь людям, оказавшимся в беде. За пять сезонов авторы данного проекта сумели помочь детям с разными заболеваниями, погорельцам. Теперь на очереди шестой сезон, где помогать будут не людям, а животным. Бездомным собакам.

Анна Богданова помогает Алексею Дудину в реализации проекта

Авария, перевернувшая сознание

Алексей Дудин, журналист, много лет, проработавший на владимирском телевидении. О волонтерской и благотворительной деятельности он изначально не особо задумывался. Но в 2018 году у него произошла трагедия – он попал в аварию. И этот случай, как часто бывает, заставил по-новому взглянуть на многие вещи.

Алексей Дудин

- После аварии меня ждала длительная реабилитация. И это был очень тяжелый период, - вспоминает Алексей. - Работать я не мог, но счета мне выставляли регулярно – за ипотеку, за коммуналку. Меня вытащили друзья, во всех смыслах. Помогли морально и финансово. И мозг как будто переключился. Уже тогда я начал задумываться о взаимопомощи. В 2020 году у меня на работе, на ТВ, на практике была девушка-тележурналист, я помогал ей, редактировал интервью с руководителем благотворительного фонда. И изучая материалы, для меня как-то неожиданно в голове появилась мысль – я хочу заниматься благотворительностью. Но не просто заниматься сбором денег, а делать развлекательный проект, который бы помогал со сбором средств.

Но желание одно, а реализация другое. Нужно было найти единомышленников, ресурсы, помещение. И из поисков всего этого родилось название проекта.

- Я просто пошел по знакомым – честно сказал, что денег нет, но люди все равно согласились помочь, за идею - объясняет Алексей Дудин. - Кто-то бесплатно распечатал баннеры, кто-то помог с дизайном, нашлись первые участники соревнований, готовые отдать определенные суммы из своего кошелька. По сути, все всё делали за спасибо. И в какой-то момент я понял, что это отличное название для шоу.

Главное, чтобы было больше эмоций

К задания на шоу стараются подходить креативно

В чем же суть проекта? Алексей Дудин объясняет, что традиционно сбор средств кому-то в помощь сопровождается чувствами жалости и сострадания, а вот если развлечь людей и параллельно говорить, что «вот, мы собираем деньги для помощи тому-то и тому-то», то у них появляется неподдельный интерес.

- Мне говорили вначале, что проект вряд ли продлится долго, - вспоминает его автор. – Сейчас знакомые закончатся, а потом мне просто не удастся найти участников, которые готовы будут выкладывать тысячи рублей на благотворительность. Однако у меня сейчас уже очередь из желающих принять участие в следующих выпусках. Поучаствовать хотят человек 30.

Вообще «ЗаСпасибо» — это соревнование между двумя участниками. Они в течение нескольких этапов выполняют задания и конкурсы, набирают баллы. играют на деньги. В начале батла участники вытаскивают карточки с цифрами. Из них складывается сумма, которая на кону. Проигравший обязан перечислить ее семье, которой команда «ЗаСпасибо» открыла сбор.

- Да, изначально свой вклад на благотворительность делал только проигравший, - говорит Алексей. - Но потом меня спросили, а что победитель, что он делает? И мы решили, что да, надо и для победителя что-то придумать. Теперь у нас выигравший везет продуктовый набор, предоставленный благотворительным фондом или НКО нуждающейся семье, это малоимущие, а также пожилые люди.

Формат выпусков шоу менялся со временем. Изначально все проходило в студии, но зрители сказали, что это не очень интересно. Сейчас все соревнования проходят в различных локациях. Да и противостояние ведется несколько иначе. В каждый выпуск подбирают представителей одной профессии – двух директоров, двух дизайнеров, двух блогеров…

По мнению Алексея Дудина, главное, чтобы шоу вызывало яркие эмоции

- Изначально мы тоже пошли по простому пути – давали конкурс, кажущийся логичным для специфики профессии. Грубо говоря, сантехник обязательно должен починить кран. Но потом поняли, что лучше, если ты ставишь людей в не самое простое положение, выводишь их из зоны комфорта. Так у нас появились выпуски, где спортсмены пытались вязать на спицах, а директора магазинов бегали по улице Георгиевской с коромыслом и просили помочь людей налить воды в ведра. Сейчас я знаю, что главное, чтобы в выпуске было больше эмоций. Так как они добавляют сопричастности. Не только участникам выпусков, но и тем, кто смотрит его. Я как-то под одним выпуском прочитал комментарий, что, вот зачем устраивать шоу, если можно просто собрать денег. Но если бы не было шоу, и его бы не увидели в интернете, люди вообще бы не задумались о том, что нужно помочь кому-то.

«Цели у нас приземленные»

Участников стараются вывести из зоны комфорта

Отбор тех, кому надо помочь, проходит очень строго. Помогают только подопечным региональных благотворительных фондов и НКО, чтобы ни у кого не было сомнений, что эти люди действительно нуждаются в помощи. Опять же речь идет не о космических суммах, а о чем-то более приземленном.

- Я сразу понимал, что миллионы мы собрать не сможем, поэтому было решено, что будем помогать чем-то конкретным материальным, - говорит Алексей. – Вот в первом сезоне помогли семье ребёнка инвалида подключить дом к системе горячего водоснабжения. Мама ходит каждый день в колонку. Раньше приносила по ведру, но ребенок растет и воды нужно больше – она носит по 10 ведер в день! Стало понятно, что мы можем помочь подвести коммуникации. Я нашел специалиста, сделали смету, проект. В общем цели у нас всегда приземленные.

Каждую неделю команда «ЗаСпасибо» отчитывается о том, сколько собрано денег, на что они потрачены. Предоставляются сметы, счета и чеки. Чтобы все было законно, была создана автономная некоммерческая организация «ЗАСПАСИБО» со всеми необходимыми реквизитами.

Вода для собачек

Всего с марта 2020 года владимирские общественники провели горячую воду в семью с больным ребенком, еще одной семье погорельцев приобрели батареи в новый обустраиваемый ими дом, купили девочке после тяжелой операции специальный тренажер, собирали средства на реабилитацию ребенку с ДЦП, продлевали абонемент на бассейн детям с синдромом Дауна.

Каждая история – это один сезон. Получается пять сезонов, двадцать выпусков. Шестой сезон уже на подходе. Первый выпуск нового сезона должны начать снимать в самое ближайшее время.

- В этот раз впервые мы решили помочь не людям, а животным, - рассказал Алексей Дудин. – Просто проблема бездомных животных сейчас очень актуальна. Ежегодно 3-4 миллиона животных погибают на улицах городов, потому что не хватает мест в приютах. И мы узнали, что благотворительный фонд помощи брошенным животным «Дорога добра» строит приют в Суздальском районе. Понятное дело, что собрать деньги на само строительство мы не сможем – там речь о миллионах рублей идет. Поэтому мы решили, что будем собирать средства на подвод воды для собак. Там надо будет пробурить скважину, установить фильтр, трубы и так далее. Вот это и будет нашей задачей на ближайшие месяцы.

Алексей Дудин уверен – у проекта большое будущее, «ЗаСпасибо» легко можно масштабировать и на другие регионы, даже проводить батлы в Интернете между компаниями из разных городов – такой опыт виртуального соревнования был у владимирцев во время коронавирусных ограничений. Это тот случай, когда оригинальная идея в итоге объединила людей не только из разных городов, но даже и стран. Алексей получает обратную связь даже с территории постсоветских республик. Не так давно из Белоруссии написала девушка, которая хотела помочь в развитии проекта. И сейчас она уже участвует в продвижении шоу «ЗаСпасибо».

КОНКРЕТНО

Съемки каждого выпуска – достаточно трудозатратное дело. На один выпуск порой уходит две недели. Написание, сценария, съемки, монтаж. При этом команда проекта работает бесплатно. Для всех них это дело для души. Однако производство все равно стоит денег. Сейчас каждый выпуск ребята зачастую оплачивают из своего кармана. Если вы хотите помочь команде проекта, то можете обратиться к Алексею Дудину.

Телефон – 8-910-173-17-19.

СПРАВКА «КП»

Сайт: https://zaspasibobattle.ru/ (там можно посмотреть все вышедшие уже выпуски).

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