Во владимирском приюте «Дорога добра» помогают кошкам и собакам обрести новых верных друзей

Фото предоставлено фондом "Дорога Добра".

Инициатором стала волонтер Юлия Буйницкая, у которой у самой дома живут две кошки и две собаки.

Приют как место для отдыха

Несколько лет назад Юлия была волонтером одного из приютов. И увидела, что животные там зачастую в ужасном состоянии, гулять с ними негде, люди не торопятся забирать «хвостиков» домой, помогают только деньгами.

Юлия Буйницкая. Фото предоставлено фондом "Дорога Добра".

- Получается, что в приютах нет культуры общения с животными. И я решила изменить ситуацию, создав свой собственный приют. Первым шагом стало открытие благотворительного фонда и покупка земельного участка в два гектара, - рассказывает Юлия.

Сейчас на территории поставлен забор, есть теплый вольер, будки для собак. Недавно построили домик для волонтеров, где они могут отдохнуть, переодеться и перекусить.

- Мы начали строительство большого вольера, чтобы посадить в него еще больше собак. У нас уже очередь из более чем 10 животных, которые ждут своего места. Всего же в приюте на сегодняшний день 12 собак, еще четыре находятся на передержке и лечении, около 15 кошек тоже разместились у неравнодушных, поскольку места в приюте для них пока не хватает, - пояснила Юлия.

Вообще же строительство подразумевает несколько этапов, на территории будет несколько зон, у каждой из которых свое предназначение. Например, площадка для выгула, кошачья зона, отдельное место для щенков, карантинная зона для вновь поступивших и больных животных, веткабинет, склад, кухня, гостевая зона, беседка и даже пруд.

Собаки всегда рады гостям. Фото предоставлено фондом "Дорога Добра".

- В итоге должно появиться место, куда можно просто приехать с семьей отдохнуть, взять на прогулку к лесу собаку, устроить пикник в беседке. И людям хорошо, и животным лишние «погладушки» не помешают, - делится планами директор фонда «Дорога добра».

При этом Юлия подчеркивает, что не ставит перед собой задачу — посадить в приют как можно больше собак. Она хочет создать комфортные условия для животных и поскорее найти им дом.

«Терапия» для особенных детей

Ухаживают за хвостатыми обитателями пять волонтеров. Каждый из них варит по 20 литров каши с мясом и приезжает кормить собак. Также помогают и неравнодушные — привозят корм, подстилки, ошейники. А благотворительный проект «ЗаСпасибо» собирает деньги на подвод воды.

- Электричество мы провели, а вот воду наши девочки носят вручную. Это тяжело. Очень благодарны Алексею Дудину за то, что он захотел нам помочь. Надеемся, им удастся собрать необходимую сумму, - говорит Юлия Буйницкая.

Частые гости приюта не только взрослые владимирцы, но и дети. Фонд «Дорога добра» дружит с разными благотворительными организациями. Недавно к животным приезжали ребята из фонда «Дети-ангелы» и «Сокращая дистанцию». Они с удовольствием пообщались с питомцами и попили чая.

- Мы знаем, что у нас собаки не агрессивные, но все равно смотрим за каждым ребенком, как он общается с животным. Мамы говорят, что дети остались очень довольны, у них много эмоций. Ну а наши хвосты вообще всегда гостям рады, у волонтеров не всегда хватает рук, чтобы успеть всех погладить, - говорит Юлия. - Так что приглашаем в гости всех желающих. Главное, заранее с нами связаться.

Животные нуждаются в ласке. Фото предоставлено фондом "Дорога Добра".

В планах — уделить большее внимание кошкам. Фонд «Дорога добра» уже подал заявку на грантовую поддержку, которая будет направлена, в том числе, на стерилизацию кошек.

Получили право на счастье

За несколько лет получилось пристроить несколько сотен собак. Все истории самобытные и очень трогательные.

Собака Ларик год назад уехал в Ивановскую область в семью молодых людей. Они казались очень надежными. Но потом выяснилось, что пес стал плохо есть, ходить без настроения. Волонтеры, которые отслеживают судьбу бывших питомцев, порекомендовали отвезти собаку в ветклинику в Иваново, пообещали оплатить медицинские расходы. Но время шло, и ничего не делалось. Как выяснилось, у хозяев не было денег на поездку до Иваново, потом — времени.

- В итоге наш волонтер поехал за Лариком, чтобы свозить его в клинику во Владимире. По ходу общения с хозяевами еще и открылось, что собака — на самовыгуле, от клещей не обрабатывался. Пес истощенный, грустный. Отдавали веселого, смешного. Ветеринар-онколог осмотрела Ларика. Оказалось, что у него под мордочкой, в районе шеи скапливается слюнная жидкость (неправильно работают железы). Бедный пес носил там около 100 миллилитров этой жидкости! Мы вылечили Ларика, но обратно уже не вернули, стали искать дом. И вот нам позвонила Юлия, мы рассказали о небольших особенностях здоровья мальчика. На что получили ответ, что уже все решено, и Ларика очень ждут. Теперь у коротколапика есть семья, маленький друг чихуахуа. А главное — любовь и забота, - вспоминает Юлия.

Чистокровную 8-летнюю далматинку нашли лежащей на кладбище. От страха у нее отнялись лапы. Как потом выяснилось, у собаки было много болезней. Но, несмотря на это, ей нашли любящую семью. Елена, новая хозяйка далматинки, в конце первой встречи, глядя на Берту, сразу сказала: это наша девочка. Берта стала самой настоящей домашней собакой со своим подворьем. Целовалась с двумя кошками, озорничала со второй собакой, спала с дочерью Настей (она даже купила пижаму под цвет новой любимицы) и гуляла с хозяйкой Еленой. К сожалению, собаке удалось пожить в любви, тепле, заботе всего два года. Бертуша умерла от своих заболеваний. И последние минуты она провела со своими родными, с теми, кто ее спас.

Рики обрел свой дом. Фото предоставлено фондом "Дорога Добра".

История Рики - еще один пример равнодушия людей. Собаку выставили на авито, дескать, уезжаем, но на Луне мест для собак не предусмотрено. Волонтеры забрали его в приют. Уже там выяснилось, что у Рики есть одна особенность — у него не было хвостика и после туалета по большим нуждам у пса сзади не всегда было все красиво. После пояснения про эту особенность все желающие дать кров мальчику отсеивались. А потом позвонила Лиля. Все выслушала и сказала, что ей нужен этот «хвостик», а с остальным разберутся. Так, в одночасье, жизнь Рики изменилась. Теперь он играет в мячик, клянчит вкусняшки. И, конечно, он стал необыкновенным красавцем! Настоящей любви не мешают никакие особенности.

Трейси на улице заметила волонтер. У собаки гнило практически пол головы из-за бирки. Беднягу срочно увезли в ветклинику. Врач дал надежду, что, возможно, удастся избежать операции. Стали мазать рану и надеяться на лучшее. А уже через неделю в приют написала Анастасия и предложила собачке кров у своих родителей в деревне. Сейчас у Трейси все зажило, у нее есть друг — старый пес семьи Гущиных.

Был в приюте и кот Васька, которого прозвали кенгуренком. Переднюю лапу ампутировали, вероятно, по ней проехала машина. Василий жил в подъезде с другими братьями по бездомной жизни. А потом куратор дала объявление и у котика-инвалида появилась хозяйка. Теперь Василий обитает в просторной квартире.

Посадили на цепь и бросили

Но есть «хвостики», которые ждут, пока их возьмут в семью. Над каждым вторым поглумились и выбросили. Но они все равно верят в доброту и ласку, с удовольствием играя с гостями приюта.

собаку Ксюшу бросили и посадили на цепь. Фото предоставлено фондом "Дорога Добра".

Черная собака с белой грудкой и длинными ушами Ксюша. От этой девочки отказались первые хозяева. Да не просто отказались, а вывезли в другое место. Потом она появилась в Богослово, где ее посадили на цепь, она провела там чуть меньше года. За это время собака успела родить, один щенок сейчас живет вместе с ней в приюте.

Мальта ищет дом. Фото предоставлено фондом "Дорога Добра".

- Находится в приюте еще одна очень умная собака по кличке Мальта. Ее нашел наш волонтер в лесу. Собака показала ей место, где были ее щенки. Оставлять было нельзя, вот и забрали к нам. При поездке на стерилизацию отлично сидела в машине, не хулиганила. И вообще она очень ласковая, уж точно не для проживания под открытым небом, - говорит Юлия.

Освоилась в приюте Джесси. Характер у нее оказался очень озорной. Впрочем, она еще подросток, играет, спешит обниматься при встрече. И это при том, что собака уже хлебнула горя от людей. Ее выгнали из дома хозяева в Лакинске, она долго бродила по улицам, а потом кто-то привязал ее к ограждению на перроне в Костерево.

- Еще один пес – Джексон уже прожил большую часть своей жизни не в лучших условиях. Маленькая будка без пола, короткая ржавая цепь, еда в грязной миске, и больше ничего он не знал и не видел. Когда хозяева переехали, Джека просто оставили там, где он и сидел. Кормить приходили редко, пес не умер зимой от голода только благодаря редким подкармливаниям соседей да своей густой шубе. Потом Джеку повезло, его забрали волонтеры на передержку, но как хотелось бы найти Джеку дом и любящего хозяина хотя бы под конец жизни, - мечтает Юлия - Несмотря на то, что всю жизнь Джек просидел на цепи, он не озлобился, он - добрый парень. Достаточно активный для своих лет. Он не кусается, не рычит, абсолютно контактный «веселый дедушка». Конечно, годы берут свое, у Джека катаракта на обоих глазах и хронический отит, но он еще полон сил и энергии. Любит побегать с собаками - друзьями, постоять в речке во время прогулки и даже не против поучаствовать в «местных разборках». Так что ищем Джеку условия частного дома с территорией с возможностью проживать в вольере или будке без цепи или просто на огороженной придомовой территории.

КОНКРЕТНО

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