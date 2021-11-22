Исполнять обязанности директора департамента здравоохранения Владимирской области будет Артем Осипов

Артем Осипов. Фото АВО

С 20 ноября исполняющим обязанности директора регионального департамента здравоохранения назначен Артём Осипов, который ранее был заместителем руководителя.

Артём Алексеевич Осипов родился в 1986 году во Владимире. В 2009 году закончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело», имеет учёную степень кандидата медицинских наук. Работал в Москве в Научно-исследовательском институте общей реаниматологии имени В.А. Неговского РАМН, Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Детской городской больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского. Был доцентом кафедры анестезиологии и реаниматологии, затем деканом факультета профилактической медицины и организации здравоохранения Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.

Напомним, бывший руководитель облздрава Константин Баранов стал временно исполняющим обязанности вице-губернатора. Он будет курировать социальный блок вместо Григория Вишневского, которого отправили в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки.