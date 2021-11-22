Константин Баранов назначен на должность врио вице-губернатора Владимирской области

Врио губернатора Александр Авдеев назначил Константина Баранова на должность врио вице-губернатора. Это произошло утром 22 ноября на утренней планерке.

Как рассказали нам в пресс-службе "белого дома", Константин Баранов, ранее возглавлявший департамент здравоохранения Владимирской области, возглавил пост, который ранее занимала Ольга Гребнева. Константин Баранов будет курировать социальный блок, но не весь. Под его подчинением находятся департаменты здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодёжной политики и общественных проектов.

Константин Баранов появился в администрации Владимирской области в последние дни губернаторского срока Владимира Сипягина. Сначала он был его советником по медицине. А потом, уже при Авдееве возглавил департамент здравоохранения. За это время он запомнился несколькими громкими высказываниями. Например, он говорил о том, что врачи во Владимирской области не хуже, чем в других регионах, но при этом также назвал тех врачей, кто агитирует против вакцинации от коронавируса, врагами.