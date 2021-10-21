Александр Авдеев склоняется к тому, чтобы не продлевать "каникулы" во Владимирской области

Врио губернатора Александр Авдеев написал в социальных сетях, что еще не принял окончательного решения насчет продления ковидных каникул.

- Президент поддержал предложение правительства объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за повсеместного ухудшения ситуации с COVID-19. Продление, досрочное введение каникул - на усмотрение регионов. Мы обсуждаем, как поступить. Пока склоняемся к тому, чтобы не увеличивать установленные на федеральном уровне сроки - в топ-10 наиболее проблемных субъектов Владимирская область не вошла. Но и у нас все очень непросто. Люди болеют тяжело. Число коек в госпиталях мы нарастили за две недели, но увеличенные мощности не успевают за ростом заболеваемости. Сопоставляем все "за" и "против". До конца недели объявим итоговое решение, - подчеркнул Авдеев.

Местные власти в это время думают насчет открытия дежурных групп в детских садах и школах.