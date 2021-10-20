Нерабочие дни во Владимире с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

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Итак, краткосрочный «локдаун» с 30 октября по 7 ноября введен по всей стране. Плюс, на откуп регионам оставили решение о том, вводить ли каникулы с 23 октября. Естественно оперативно принять решение о том, делать ли отдых во Владимирской области двухнедельным, власти региона не успели.

- Решение еще не принято, этот момент сейчас обсуждается. Мы оповестим обо всем сразу же, как будет все ясно окончательно, - заявили в пресс-службе областной администрации.

Впрочем, Владимирская область не попала в список девяти регионов, где с коронавирусом все плохо, а это оставляет надежду, что «локдаун» в 33 регионе не будет слишком длительным.

- Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в нашем регионе каждый день увеличивается, мы находимся в «середнячках», поэтому не будем настаивать на продлении выходных с 23 октября. Вместе с тем мы согласны, что сейчас необходимо максимально разобщить людей, детей. Поэтому призываем жителей Владимирской области в нерабочую неделю оставаться дома, не ездить отдыхать в другие города, не собираться с друзьями. Нужно сделать все возможное, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнула Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора.

Тем временем, очевидно, что каникулы коснутся не всех. Многие частные предприятия, магазины, торгующие предметами первой необходимости, больницы и другие учреждения продолжат работать. И для служащих встает вопрос – куда девать детей? В администрации города Владимира сказали, что понимают беспокойство родителей и уже прорабатывают вопрос.

- Сейчас мы прорабатываем возможность открытия дежурных групп и в детских садах, и даже в школах, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. – Еще когда только начали обсуждать возможность введения каникул, мы сразу же задумались об этом. В том числе и о создании при школах укрупненных лагерей для самых маленьких. В течение ближайших двух дней все будет окончательно утверждено.

В остальном, напомним, что на днях управление Роспотребнадзора по Владимирской области увеличило долю подлежащих обязательной вакцинации граждан до 80%. В список, кроме сотрудников предприятий сферы обслуживания, образования, медицины и транспорта, дополнительно включили чиновников и студентов старше 18 лет. Достичь 80-процентного уровня вакцинации необходимо до 13 декабря.

Одновременно с этим в регионе введены QR-коды для посещения культурных мероприятий, фестивалей, концертов, кинотеатров и детских досуговых центров. Зато допустимая вместимость на этих мероприятиях увеличена до 75 процентов. QR-код не нужен лишь детям до 18 лет.