Реставрацию Золотых ворот отложили на неопределенный срок

Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника не будет проводить реставрацию Золотых ворот по проекту фирмы «Тектоника», который недавно получил положительное заключение историко-культурной экспертизы и находится на рассмотрении в Минкульте России.

Генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков сказал, что музей не смог принять некомпетентный проект и в конце июля в одностороннем порядке расторг контракт с фирмой «Тектоника».

- В прошлом году была сделана попытка музеем сделать проект реставрации за свой счет. Были проведены конкурсные процедуры на разработку проекта для реставрационных работ на Богородице-Рождественский собор в Суздале и на Золотые ворота во Владимире. Сумма по Золотым воротам - 7,4 миллиона рублей, по Богородице-Рождественскому - 6,2 миллиона. В результате оба конкурса выиграло ООО "Тектоника". Хочу обратить внимание, что сроки подготовки проектной документации закончились по Рождественскому собору в Суздале 18 марта этого года, по Золотым воротам 19 июня этого года. Документация в срок не была сдана. То, что было сдано, содержит ряд замечаний к себе, и в документации отсутствует значительное количество разделов, которые должны были быть сданы по техзаданию. В ответ были написаны ряд замечаний, собственно говоря, возникло ощущение, что данная организация неспособна их исправить. Свыше 10 суток задержки является существенным сроком, мы ждали несколько месяцев и 29 июля было направлено решение о расторжении в одностороннем порядке данных контрактов, потому что они никак не могут быть приняты заказчиком, - цитирует Сергея Рыбакова Зебра-ТВ.

«Тектоника» 18 августа подала иск в Арбитражный суд Владимирской области: компания будет оспаривать решение музея-заповедника об одностороннем расторжении контракта.